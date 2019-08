/FOTOGALERIE/ Zatímco prvoligoví hokejisté Vsetína se sedmi góly prostříleli k celkovému triumfu na přerovském turnaji Zubr cup, extraligový Zlín se proti domácímu týmu v koncovce trápil. Po úterní výhře nad Slavií 3:2 nestačil včera na Přerov v poměru 1:4 a skončil celkově třetí.

„Byl to náš druhý zápas a neodehráli jsme ho vůbec dobře. Přerov nás přebrusloval, hrál líp, my jsme neplnili, co jsme měli. Začali jsme hrát až za stavu 0:3, což bylo pozdě. Musíme se poučit, je to začátek sezony,“ hodnotil utkání Přerovan v barvách Zlína Jakub Herman.