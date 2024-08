Zažila trauma, které by nejradši vytěsnila z hlavy. Úplně na něj zapomněla. I s takovým životním příběhem se však musí porvat velká fanynka hokejového Zlína.

S partou kamarádů se po nespecifikovaném vítězném zápase Beranů vracela k autu. Před nástupem jí však čekal dosti nepříjemný zážitek, který by nikdo nechtěl zažít.

„Když jsem odemykala, tak na nás z keřů vyběhlo pětadvacet můžu v černých kuklách. Nezajímalo je, že jsem holka mezi čtyřma klukama. Skončili jsme zkopaní na zemích,“ přiblížila Žaneta traumatickou zkušenost.

„Vůbec to nebylo příjemné, zdálo se mi, že to trvalo desítky minut. Ten večer jsem skončila v nemocnici. Měla jsem spoustu času přemýšlet. Strach přetrvává až do teď. Pořád tam jsou obavy,“ přiznala.

Mladá fanynka zlínských hokejistů utrpěla silný otřes mozku, vykloubené rameno a narušenou klíční kost. I díky rehabilitaci a péči doktorů se ovšem vrátila do běžného života.

„Největší podporu jsem měla v mamce, celou dobu v tom byla se mnou. Snažila se mě držet nad vodou,“ děkovala Žaneta.

„Vůbec nechápu, proč se to děje. Když si chceme vyřídit účty, tak z očí do očí. Ale ne nečekaně někoho napadnout zezadu. Nevíte, co máte udělat,“ podivovala se její maminka nad chováním násilníků.

Více už v přiloženém videu.