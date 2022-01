„Teď už záleží na něm. Nějaký dojem udělal, ale je to jeden zápas. Musí na sobě pracovat dál. Ať má pokoru, zůstane v klidu. Je ctižádostivý, má to v hlavě srovnané. Ví, že to určitě nebude jednoduché,“ řekl Deníku hrdý táta Lukáš Galvas.

O tom, že Jakub si v dresu Chicaga odkroutí velkou premiéru v noci z úterý na středu, se dozvěděl dle svých slov dost pozdě. Bylo ale jasné, že u Galvasů se půjde spát v ranních hodinách. Zápas začínal v jednu.

„Snažil jsem se mu napsat aspoň zprávu, ať si to užije, soustředí se a podobné věci,“ popisuje 42letý rodák z Opavy. „Chtěl jsem ho podpořit. Makal na sobě, snažil se zdokonalovat. Ať to bylo Česku, ve Finsku nebo teď na farmě v Americe,“ připomněl.

Synátora sledoval hrát prakticky celý zápas, Jakubův ice-time byl na nováčka málo vídaných 23 minut a 41 sekund. „To mě překvapilo. Vypadli tam beci, trenéři ho zkusili, byl to risk a vyšlo to,“ usmál se Lukáš Galvas.

Myslím, že je táta pyšný, zářil Galvas po debutu v NHL

Nervozita? Nepřipadalo mi

Po zápase pochopitelně následoval rodinný rozbor velké události. „Pochválil jsem ho za ten výkon. Moc se mi to líbilo. Překvapily mě i některé věci, že byl fakt v klidu, přestože mi přiznal, že na začátku byl nervózní. Mně to nepřipadalo,“ přiznal Galvas starší. „Jasně, že nějaká nervozita tam byla. Říkal jsem mu, že jen tak si ho nevybrali. Kdyby nic neuměl, tak mu tu šanci nedají,“ dodal.

Závěrem Lukáš Galvas nezapomněl zmínit jednu věc. A sice záměnu jeho a synátorova jména, která se v médiích jednou za čas prostě objeví. A stalo se to znova.

„Nevím, jestli si lidi ze mě dělají srandu, že jsem já hrál NHL. Prý někde v novinách nebo v televizi psali, že to byl Lukáš. Už se to párkrát stalo. Zahrál si to Kuba, já jsem seděl u televize, v Americe jsem fakt nebyl,“ zavtipkoval otec. „Syn si to zaslouží, jmenuje se Jakub,“ uzavřel.