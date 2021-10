PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Trška, Hamrlík, O. Němec (A), Žižka, Gazda, Dluhoš – Okál, Hejcman, Vopelka – T. Mikúš, Honejsek, R. Veselý – Kubiš (C), A. Zbořil, O. Flynn – Köhler (A), P. Sedláček, Fryšara.

HC Dynamo Pardubice: Frodl (Klouček) – D. Robertson, Nakládal (C), J. Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Říčka, Cienciala, O. Rohlík – A. Musil, R. Kousal, Camara – Koffer, Herčík, Anděl.

Zkraje třetí třetiny domácím navíc navýšil náskok Camara. Domácí nikam nespěchali, po vyloučení Kubiše do konce zápasu hostům přidali pátý direkt.

Berani do zápasu vstoupili výborně. Zbořila po vybídnutí Flynna ještě vychytal Frodl, o chvíli později byl v samostatném úniku faulovaný Köhler, který z následného trestného střílení skóroval. Krátce poté už mohli vést 2:0, další šanci však nezužitkovali. V polovině třetiny bylo srovnáno, první trefou v novém angažmá se v přesilové hře prosadil Adam Musil.

Už ve třetí minutě se díky Bedřichu Köhlerovi dostali do vedení. Ani druhý úspěšný vstup v řadě však hokejovým Beranům k bodům nepomohl. V předehrávce 15. kola Tipsport extraligy na ledě Pardubic prohráli 1:5.

