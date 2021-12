Fyzické testy pochopitelně nebyly jediným měřítkem úspěchu. Kvality musel potvrdit na ledové ploše. „Hráli jsme tři modelové zápasy. Trenér Aleksander Barkov, táta současného hráče Floridy, se mně nakonec rozhodl dát smlouvu. Přál si mě začlenit do týmu, což se i povedlo. Hodně mu za to děkuji. Jednalo se o rozdílový rok,“ nedá dopustit na zahraniční anabázi.

Svoboda se toho ve zcela odlišných poměrech naučil hodně. I díky tvrdým tréninkovým dávkám, které mimo jiné před sezonou absolvoval ve Finsku a Švédsku. „Nechtěl bych říkat, že v Česku se nejede naplno, ale mentalita Finů, Švédů či Rusů je prostě jiná, v hlavě nemají v podstatě nic jiného než hokej. Když do tréninků započítám všechny zápasy včetně přáteláků, tak jsme odehráli snad pětasedmdesát utkání,“ zdůrazňuje mladý borec, který i díky nasazování do přesilových her nasbíral čtyřiatřicet kanadských bodů.

Ani jeho solidní příspěvek k postupu nepomohl, mužstvo skončilo těsně za hranou play-off. „Tým chtěli udržet pohromadě. Včetně mě. Snad jsem byl i poslední hráč, který vyčkával. Nakonec jsem i díky názoru agenta zvolil cestu dospělého hokeje, měl jsem reference, že by mohla vyjít extraliga. Nakonec z toho byly dva zápasy play-out, většinu sezony jsem strávil v Kadani.“

Díky účasti v české soutěži i MHL má příležitost na srovnání. „Oproti Česku je to o level a a půl rychlejší a silovější. Bylo těžké si zvykat, podařilo se mi to přibližně po deseti zápasech. Když by nastoupil Petrohrad proti někomu z naší špičky, tak by to dopadlo jednoznačně,“ míní.

I přes náročný hokejový program měl malou příležitost poznat Peking. „Zápasy jsme hráli v Rize, abychom nelétali štreky, pořád jsme tak byli v Evropě. Když jsem však jednou dostal na dva dny volno, tak jsem v Pekingu zažil specifickou jízdu, pán v taxíku ani nevěděl, kam mě má hodit, čtyři pět hodin jsme tak všude možně trajdali,“ vzpomíná se smíchem Svoboda, kterého zachránil až telefonát manažerovi.

Již za dva měsíce se právě v hlavním místě Číny budou konat olympijské hry. A to i za účasti domácího týmu v ledním hokeji. „Kvůli olympiádě naturalizovali hráče s americkými a kanadskými kořeny. I vzhledem k rozlosování (USA, Kanada, Německo – pozn. red.) však šanci na úspěch rozhodně nemají, možná budou dostávat i dvouciferné debakly. Úspěchem pro ně bude, že si proti takovým hráčům budou moci zahrát,“ domnívá se Svoboda s úsměvem.

Teď už se ale vraťme do českých končin, konkrétně k mládežnické cestě, kterou Jan Svoboda započal v Chomutově. Od výběru "U16" po juniorskou kategorii celkově odehrál 173 zápasů, ve kterých si připsal 238 kanadských bodů. Zvláště v „U16“ a „U18 měl více než bod a půl na zápas. „Toto období jsem si velmi užil. Hodně se to na mně stavělo, řídil jsem přesilovky. Celkově jsem v těchto kategoriích dost těžil ze své rychlosti,“ ohlíží se nostalgicky za úspěšnými lety borec, který si zahrál finále dorostu extraligu.

Výborná čísla dostala Svobodu i na reprezentační akce, za mládežnické výběry České republiky absolvoval 39 mezistátních duelů. (8 branek, 14 asistencí) „Všichni říkali, že ročník 1999 je silný, což můžu jen potvrdit. Vždyť jsem si zahrál vedle kluků jako Nečas (Martin Nečas – pozn. red.), Zadina (Filip Zadina – pozn. red.) či Chytil. (Filip Chytil – pozn. red.) Byla pro mě velká čest, téměř čtyřicet startů je neuvěřitelné číslo. Každou reprezentační akci jsem si dost užíval.“

Po návratu z MHL ještě chvíli strávil v chomutovském výběru do 19 let. Většinu sezony, stejně jako v uplynulém ročníku, strávil v prvoligové Kadani. „Dostával jsem hodně prostoru, klubu jsem za šanci vděčný,“ děkuje mužstvu z Ústeckého kraje.

I když Kadaň letos zasáhla do Chance ligy, tak dva měsíce po začátku sezonu kvůli finančním problémům odpískala. „Když to řeknu na rovinu, tak se to dalo čekat. Věděl jsem, že je tam něco špatně. Už my jsme měli problémy s hokejkami, servisem…s klubem se to táhlo čtvrtým pátým rokem. Hráči ve většině případů byli placeni od zápasu. Osobně jsem však patřil mezi čtyři kluky, kterých se to netýkalo,“ přibližuje Svoboda tehdejší dění.

Od letošního jara se jeho cesta změnila – ze severu republiky se vydal na Moravu, když po několika nabídkách zvolil prvoligový Přerov. „O klubu jsem měl pouze dobré reference, věděl jsem, že to má hlavu a patu. Rychle jsem se zadaptoval,“ mne si ruce 22letý hokejista.

S dosavadním působením však spokojený být nemůže, Zubři zatím v Chance lize nenaplňují očekávání. „Trápíme se v přesilovkách. Zatímco loni jsme v nich byli první, tak v letošní sezoně tomu něco chybí. Určitě by se nám hrálo jinak, vůbec si tím nepomáháme. Nejdůležitější část sezony však teprve přijde, navíc ještě máme nějaké dohrávky,“ věří v lepší bodový přísun.

Lepší výkony očekává i o sebe. „Skvěle mi vyšla příprava, i vinou zranění pak přišel útlum. Už se ale do toho zase vracím. Je to jen otázka času,“ věří Svoboda.

V kabině Zubrů není jediným hráčem s tímto příjmením. V klubu působí také zkušený Jakub a odchovanec brněnské Komety Matěj. „Je to docela srandovní. Když na nás někdo zavolá, tak se kolikrát otočíme všichni tři,“ směje se 175 centimetrů vysoký borec, kterému je někdy přezdíváno „mini Svoboda“.

Letošní hokejový ročník se mu rozhodně zapíše do paměti – pokud nepočítáme dva zápasy play-out s Chomutovem, tak si díky marodce zlínských Beranů připsal premiérové dva extraligové starty. „Viděl jsem, tak to funguje na nejvyšší úrovni. Jsou to zkušenosti k nezaplacení. Debut se mi navíc vydařil,“ připomíná úvodní zápas, ve kterém si při porážce proti Českým Budějovicím 3:4 připsal trefu a asistenci.

O necelý týden později následovalo domácí střetnutí proti hradeckému Mountfieldu. Další starty si však zatím nepřipsal. „Původně jsme byli domluveni, že dva týdny od Hradce znovu dostanu šanci. Následně však skončil pan trenér Robert Svoboda, od té doby se nic neudálo.“

I když za Berany už nenastoupil, tak je má pořád na očích. „Kluci mě tam tehdy neskutečně přijali, přeji jim hodně štěstí. Teď se navíc už zvedají. Můžu jen potvrdit, že tam panuje rodinná atmosféra,“ chválí tamní prostředí.