„Utkání pro nás nezačalo moc dobře. V první třetině jsme pořádně ani nevystřelili na branku. (poměr střel byl po úvodních 20 minutách 4:5 – pozn. red.) Naštěstí se pak chytly dvě střely. Poslední třetina už byla čistě ubojovaná,“ ohlédl se za utkáním 24letý útočník.

Herně nevydařený úvod zápasu rozlítil také hlavního kouče Roberta Svobodu, který v prvním dějství svým svěřencům výrazně promlouval do duše. „Vůbec jsme nehráli dobře. Něco jsme si k tomu potřebovali říct a změnit to. Pomohlo nám to,“ uvědomuje si Lukáš Vopelka

Zlomovým bodem zápasu bylo vyrovnání na 1:1, když puk do branky dokázal propasírovat Honejsek. Hra Beranů se posléze výrazně zlepšila – šance Köhlera a Honejska branka ještě neskončily. Pětatřicet vteřin po výborně sehrané přesilové hře se prosadil právě Lukáš Vopelka.

„Dlouho jsme se trápili, předtím jsme dlouho nemohli dát gól. Jakoby to z nás spadlo. Pomohlo nám to,“ vyzdvihl Vopelka důležitou trefu svého spoluhráče.

Jedním z klíčových faktorů zápasu bylo také zastavení druhého nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše.

„I když nestřílí, tak vytváří prostor. Svým pohybem je hodně nebezpečný. Věděli jsme, jak hraje. Plzeň však disponuje hodně hráči, kteří dokáží vstřelit branku. Naštěstí nám výborně zachytal Hufinho, (Daniel Huf – pozn. red.) vychválil 21letého brankáře Beranů.

Moc si to užívám, partu máme skvělou

Berani tak sérii čtyř domácích zápasů završili třemi body. Z předešlých zápasů proti Karlovým Varům, Litvínovu a Olomouci přitom získali jeden bod.

„Je důležité, že jsme tuto část zakončili vítězstvím. Prohráli jsme tři zápasy, byla to taková plácaná. Nemohli jsme vstřelit gól. Celkově jsme se trápili. Taková výhra nám může hodně pomoci do dalších zápasů, které nás čekají po reprezentační pauze,“ připomněl Vopelka skutečnost, že svěřenci Roberta Svobody další utkání sehrají až příští pondělí na ledě Mladé Boleslavi. Poprvé tak po listopadovém rozjezdu soutěže budou mít více než tři dny volna.

Během této doby bude Lukáš Vopelka stále bojovat o místo v týmu. „Cítím se tady perfektně. Jsem rád, že hodně hraji, což těší každého. Moc si to užívám. A to také mimo led. Parta je ve Zlíně naprosto skvělá,“ usmívá se Vopelka, který dosud nastoupil do šesti zápasů v dresu Beranů. V nich se prosadil dvakrát, přičemž poprvé na ledě Plzně. Čtyřikrát přitom asistoval na branku.

Lukáš Vopelka před zkušebním obdobím ve Zlíně působil v Košicích. Zde však jeho angažmá i přes tři kanadské body v šesti zápasech neklaplo.

„Po měsíci zkoušení jsme se dohodli na ukončení smlouvy s tím, že si můžu hledat něco nového. Naštěstí jsem nyní tady ve Zlíně,“ těší Vopelku.

A jak to vypadá s jeho dalším působením u Beranů?

„Zatím jsme domluveni do konce roku. Zda to vyjde, však nezáleží úplně na mě,“ říká 24letý borec, který by ve Zlíně minimálně ještě měl odehrát 5 zápasů.