Pane trenére, jak byste zhodnotil utkání?

Bylo bojovné z obou stran, přineslo málo příležitost. Oba mužstva se zaměřila na defenzívu. Rozhodly přesilovky, nevytvořili jsme si v nich žádnou gólovou příležitost. Soupeři to stačilo na to, aby bral tři body. Pro nás je to samozřejmě zklamání. Chtěli jsme odčinit porážku na Spartě. Výkon byl dobrý, výsledek bohužel nikoliv.

Po téměř měsíci a půl do zápasů zasáhl Jan Dufek a Štěpán Fryšara…

Jsme rádi, že se vrátili do sestavy. Zvládli to nad očekávání dobře. Budou potřebovat chvilku, abych jejich výkon ještě šel nahoru. Byli jsme mnohem silnější než v předchozích zápasech.

Do utkání naopak ještě nezasáhl ani Tomáš Fořt. Chyběl také Jakub Šlahař…

Tomáš Fořt bude ještě potřebovat určitou chvíli. Jeví se to optimisticky, trénuje v plném režimu. Kuba Šlahař se nevešel do sestavy.

Jak to vypadá s dalším působením Lukáše Vopelky, který je v týmu na zkoušku?

Rozhodnutí padne do konce kalendářního roku. Lukáš jednoznačně oživil tým, je přínosem. Uvidíme, zda se jeho angažmá podaří prodloužit. Visí nad tím několik otazníků.

Antonín Honejsek podle oficiálního zápisu nastupoval až ve čtvrté formaci…

Nemyslím si, že by hrál ve čtvrté formaci, není to však úplně důležité. Vzhledem k tomu, že se vrátili další hráči, pozměnily se formace. Nepřikládal bych k tomu žádný větší důraz, zda je to druhá nebo třetí formace.