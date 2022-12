Zlínským se to v průběhu neděle pomalu rozpadalo. Do branky dle původních předpokladů nezasáhl zraněný Kašík (horní část těla), v průběhu zápasu kvůli stejným trablům odstoupili Kindl a Bartko.

Hned ve třetí minutě navíc inkasovali. Chybu obrany využil odchovanec vsetínského hokeje Jan Půček, jenž zaznamenal první trefu v této soutěži. „První třetinu jsme paradoxně i přes prohru odehráli dobře. Bohužel vymýšlíme v koncovce, měli jsme si tam více pomoci. Vytvořili jsme dost šancí na to, abychom ji vyhráli,“ zmínil Jurík nevyužitou šanci Hejcmana či břevno Mrázka.

Co nepřišlo v první, dostavilo se ve druhé třetině. Tedy zlínské góly. Vše po 39 vteřinách hry odstartoval Gago, jenž prostřelil Soukupa. Tomu proklouzl puk mezi betony až za brankovou čáru.

Bukačovi o dvě minuty později vyšla dělovka, těsně před polovinou řádné hrací dobou zvyšoval na 3:1 kapitán Kubiš. Zkušený útočník se druhé branky v řadě dočkal i díky efektivní a efektní rybičce Zbořila a skvělé práci Hejcmana. „Mužstvo se ve druhé třetině zmobilizovalo. Soupeře jsme přitlačili, elánem jsme to otočili na 3:1. V daný moment jsme utkání měli ve vlastních rukách,“ těšilo 54letého kouče.

Nebyli by to ale Berani z poslední doby, aby si zápas nezkomplikovali. Během krátké chvíle šli do tří. To ještě přečkali, následné oslabení ve čtyřech už nikoliv.

Kolín to výrazně nakoplo. „Znovu jsme dostali gól z brankoviště, což se nám v poslední době stává hodně často. Kdyby výsledek 3:1 vydržel delší dobu, tak by to soupeř měl daleko těžší,“ odhaduje Jurík.

Že by Zlínští za dvoubrankového vedení polevili, to si nemyslí. „Když máme utkání v režii, tak se nevyvarujeme chybek, soupeř nás za každou potrestá. Pak nám strašně dlouho trvá, než se vrátíme k výkonu. Nejsme schopni se s tím vyrovnat.“

Nevyvarovali se. A ani nepoučili. Jen 69 vteřin po zahájení třetí části obdrželi vyrovnávací trefu Kozlů. Podruhé v utkání se radoval Pajer. Opětovně po situaci v brankovišti. „Máme velké silné beky, toto se nesmí stávat,“ zdůraznil Juraj Jurík.

Berani přeci jen mohli získat tři body. V závěru třetiny ale zklamali jak Sedláček, tak Mrázek. „Po obdrženém gólu nám pořád zbývalo dostatek času. Hráče jsme nabádali, aby byli důrazní v útoku a obezřetní v obraně. Mladí kluci Kolína totiž měli rychlé kontry. Je škoda, že na konci třetí třetiny jsme neproměnili dvě jasné gólovky. Mohli jsme to mít za tři body,“ mrzelo asistenta trenéra ševců.

Větší úsměvy přeci jen mohli rozdávat domácí borci. Před návštěvou 1 376 diváků rozhodl v prodloužení Antonín Honejsek. „Ani jednomu týmu už nešly nohy, spíše to byla plácaná. Jen jsem se postavil vedle brány, Piškot (Pavel Kubiš – pozn. red.) mi to tam hezky dal. Pak jsem to poslal jen poslal,“ popsal situaci před závěrečnou trefou zápasu autor vítězného gólu Honejsek.

Hokejisté Zlína další zápas Chance ligy odehrají již ve středu na ledě Šumperku, v sobotu pak budou hrát v Pelhřimově proti Dukle Jihlava.

Juraj Jurík o přesilových hrách

„Pracujeme na tom, trénujeme to. Odstoupil nám Denis Kindl, improvizovali jsme. Místo toho, abychom si v nich pomohli, tak soupeři nabídneme kontry. Je to kontraproduktivní. Ani v přesilovce pět proti třem jsme si nevytvořili kloudnou příležitost. Budeme se na to muset zaměřit, přesilovky ovlivňují zápasy. Můžete si pomoci. V posledních zápasech nás to stojí body.“