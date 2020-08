Znovu to byl večer Jakuba Šlahaře. Devětadvacetiletý zlínský útočník v úvodním hokejovém čtvrtfinále Generali Česká Cup proti Pardubicím třemi kanadskými body pomohl Beranům k výhře 4:2, kteří tak jsou před čtvrteční odvetou v lepší výchozí pozici.

Jakub Šlahař | Foto: Deník / Martin Břenek

„Věděli jsme, že to bude těžké. Před zápasem jsme měli určité trable se sestavou. Všichni jsme však k utkání přistoupili zodpovědně. Na našem výkonu to bylo znát. Jednalo se o dosud nejlepšího soupeře, který tady během poháru nastoupil,“ vysekl Šlahař poklonu před východočeským výběrem, který během prvních třech srpnových týdnů ovládl základní skupinu C.