„Do zápasu jsme výborně vstoupili, brzy jsme vstřelili branku,“ připomněl Mařák trefu Vojtěcha Dobiáše. „Za stavu 1:0 jsme ke všemu měli příležitosti na druhý gól, příležitosti se nám bohužel nepodařilo využít,“ trápilo po konci zápasu 49letého kouče.

Zbyňka Mařáka zároveň mrzelo, že hosté do čtyř minut vyrovnali. „Začali nás poté přehrávat. Potrestali chyby ve středním pásmu a ještě do konce třetiny se dostali do vedení 3:1,“ připomněl dvě branky Mladé Boleslavi z 15. minuty.

Rozdíl ve večerním zápase především viděl v odlišném pohybu obou mužstev. „Byli v něm výborní, věděli o sobě. Měli toho hodně nabruslené, těžko se proti nim hraje. Výsledek nakonec odpovídá průběhu zápasu,“ uznal sportovně.

Proč to tedy Beranům tolik nešlo po bruslařské stránce jako jejich protivníkovi z Mladé Boleslavi?

„Co jsem se bavil s Larrym (Martin Hamrlík – pozn. red.), tak mi bylo řečeno, že po vynucené pauze se vzhledem k nabitému programu neuskutečnil pořádný trénink. Je potřeba nacvičovat souhru či zakládání útoků ve středním pásmu. Boleslav byla o kus dál před námi,“ pochválil soupeře, který se výhrou dostal na sedmé místo extraligy, zatímco Berani po třetí porážce v základní části v řadě klesli na dvanáctou pozici.

Současný hlavní trenér juniorského výběru Zlína se na střídačku Beranů dostal na poslední chvíli. Stálý dosavadní kouč prvního mužstva Robert Svoboda totiž po pozitivním testu na koronavirus je od čtvrtečního dne v karanténě.

„Výsledek je hořký, stejně tak vnímám i celou premiéru, ale ve sportu to tak někdy bývá. Už v neděli se hraje znova,“ poukázal na zítřejší venkovní derby proti Kometě Brno, které je v plánu od 17.00 hodin.

Zkušenosti u prvního týmu však rozhodně nelituje. „Jsem rád, že jsem nabídku dostal. Měsíc jsme s juniorkou vůbec netrénovali a ani se nepotkávali. Pro mělo už bylo skvělé, že jsem se s hráči mohl dostat na led a poznat je. Pro trenéra, který dělá hokej, to znamená vážně hodně,“ váží si cenné příležitosti.

Mařák zároveň prozradil, jak to bylo s rozvrženými silami trenérů na domácí střídačce.

„Měl jsem na starosti obránce. Zpočátku jsme hráli na sedm beků, což pro mě složitější,“ přiznal.

„Jakmile ze zápasu odstoupil Ferenc (Jakub Ferenc – pozn. red.), tak se hrálo šest obránců. Střídání tak pro mě jednodušší.“

Berany kromě výsledků v současné době trápí marodka. Zatímco v předešlých duelech postupně přišli o některé své forvardy, tak proti Bruslařům nedohrál právě jeden z nejzkušenějších hráčů týmu Jakub Ferenc. „Potíže měl už před zápasem. Jedná se o problémy v dolní části těla. Momentálně však ještě přesně netuším, jak to s ním vypadá,“ dodal na závěr Zbyněk Mařák, který prozradil, že během přestávky byl v kontaktu také se samotným hlavním koučem Beranů Robertem Svobodou.

Mařáka kromě zápasu s Kometou Brno čekají dva duely proti Českým Budějovicím a jeden s Karlovými Vary.

Podaří se mu uspět?