Jak hodnotíte prohru, která se dostavila v závěru zápasu?

Jsou dvě roviny zápasu - předvedená hra a výsledek. Ten je pro nás špatný a krutý. Hra byla velmi dobrá, prosadili jsme se střelecky, po dlouhé době jsme dali více branek. Určitě bychom byli rádi, kdybychom měli bod. Bohužel to tak nedopadlo. Musíme se koncentrovat na další zápasy a zůstat u této předvedené hry, která určitě byla správná.

Stála vás chyba Libora Kašíka zápas?

V rychlosti každý dělá chyby, není to tak jednoduché, jako když se podíváte ze záznamu. Pravda je, že pátý gól byl špatný a zadarmo. Nedá se nic dělat. Je to kolektivní výkon, každý má právo na chybu. Měli jsme dostatek příležitostí, rozhodující branku jsme klidně taky mohli dát. Je to pryč, nebudeme nad tím smutnit. Musíme se povzbudit do dalších zápasů.

Jak se vám líbila formace Honejsek, Šlahaře a Okála, kterou jste letos na chvíli rozhodili?

Vždy tak je, že se hledají varianty, aby se to oživilo. Vrátili jsme se k původnímu složení. Hráli, jak bychom očekávali a oni si přáli. Dali branky, vytvořili si hodně příležitost. Věříme, že se nadechnou a mančaft potáhnou výše. Doufejme, že na to navážou a půjde jim to.

Proti Kometě jste za dva zápasy měli jen tři vyloučení. Kladli jste na to velký důraz?

Mluvili jsme o tom, protože to byla jedna z věcí, která nás trápila. Dělali jsme fauly v útočném pásmu. Jsme rádi, protože síla Komety především spočívá ve speciální formaci na přesilovky, z toho se nejvíce těží. Předvedli to i dnes v jedné přesilovce.