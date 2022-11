Berany nakonec nadále podporujete, aktivně fandíte, jezdíte na venkovní zápasy. Přitom jste mimo jiné uvedli: „Nebudeme klub podporovat, pokud bude někdo ze současného vedení pokračovat v řízení hokejového klubu“. V klubu však zůstal jednatel pan Marušák. Nyní je dokonce generálním manažerem. Nerozporuje se to?

Ano, máte pravdu, v tomto panují odlišné názory a postoje. Klub svým vedením mnohé fanoušky ztratil, spousta z nás si odmítla koupit permanentní vstupenky. Nicméně nechceme ztratit celou další generaci fanoušků, která by úplným bojkotem přišla minimálně o další rok bez hokeje a fandění.

Jak momentálně funguje spolupráce Žlutomodrých s vedením klubu?

Poslední schůze proběhla před sezonou. Od té doby se nám po derby se Vsetínem ozval jen ředitel zimního stadionu pan Navrátil, který změnil podmínky užívání našeho skladu na zimním stadionu. Ze strany vedení klubu (jednatelů) jsme nezaznamenali jakýkoliv jiný pokus nebo zájem s námi cokoliv řešit. Upřímně nás už ani nebaví se neustále něčeho dožadovat. Vidíme to tak, že aktuální vedení bude v klubu působit za každých okolností. Bez ohledu na to, co si o fanoušci nich myslí.

Co konkrétně od vedení klubu požadujete?

Touto otázkou částečně narážíte na podstatu našeho spolku. Všechny schůzky jsme od konce GM Martina Hostáka museli iniciovat my. Nejde ale jen o náš spolek, vedení by mělo aktivně komunikovat se všemi fanoušky. Dokážeme si například představit neformální posezení na smluveném místě jednou za čtvrtinu základní části, kam by měl přístup kdokoliv z fanoušků a mohl se tak přímo zeptat odpovědných lidí.

Spíkr kotle Beranů promluvil: O pochodu, vedení klubu i sundávání transparentů

Dříve podobné schůzky probíhaly. Jak vypadaly?

Schůzky na klubu byly velmi podrobné – řešili jsme výkony a přestupy hráčů, přípravu, stav zimního stadionu, občerstvení, důvody odvolání či naopak neodvolání trenérů. Dále například práci se sponzory, zajištění financování, zajímali jsme se o spolupráci s městem, okrajově i práci s mládeží a mnoho dalších věci. Ke každé takové schůzce jsme se pečlivě připravovali a dlouhodobě jsme si chystali a zjišťovali různé špeky, s nimiž jsme jednatele konfrontovali. Někdy byli až zděšení, k jakým informacím jsme se dostali. K většině schůzí existuje i článek na našem webu www.zlutomodri.cz

V minulé sezóně vše postupně dospělo do fáze, kdy jsme se rozhodli vyzvat jednatele k odstoupení, jelikož jsme evidovali pochybení jednotlivců, ale také nedostatečnou flexibilitu a schopnost celého vedení řešit problémy klubu. Taky jsme jim už nevěřili to, co říkali. Jedním z nejhorších zjištění bylo, že jim je to vlastně jedno, co si o nich myslíme, ani se nepokusili už cokoliv nějak vysvětlovat nebo s námi něco řešit. Prostě dělali, že se jich to netýká.

Co by tedy pro vás mělo být ideálním výsledkem jednání?

Výsledkem takových jednání by mělo být, že aktivní fanoušci, pernamentkáři a ti co se dlouhodobě zajímají o hokejový klub, budou mít možnost se dozvědět něco víc o svém oblíbeném klubu. Nevidíme zde zdravý kontakt s širokou veřejností, přijde nám, že by se jednatelé měli více objevovat mezi samotnými fanoušky, nebát se ukázat, mluvit s lidmi, ale i novináři. Celkově by se vedení mělo chovat transparentně, aby se pak v médiích a na sociálních sítích nemusely šířit různé spekulace.

Jsme regionální klub z města na východě republiky, jednatelé se nemohou chovat tak, že jsou nedotknutelní a že řídí velkoklub z NHL. Aktuálně je velká propast mezi aktivními fanoušky a vedením klubu. I když nastane nějaký problém, třeba na tribuně nebo cokoliv jiného, tak se vám alespoň ozve. Ale ono nic. Přijde nám, že v těch kancelářích snad ani nikdo nesedí.

Problémy nastaly v obou zápasech se Vsetínem. Jak zpětně hodnotíte transparent „Smrt Vsetínu“ či oběšeného panáka v dresu Vsetína?

K tomu jsme se už jednou vyjádřili na sociálních sítích a od té doby se na tom nic nezměnilo. Za sebe můžu říct, že ve mně větší údiv tedy vzbudil obří billboard s Putinem v pytli na budově vnitra. Ale holt je teď asi taková doba. Každopádně při derby, a to i na fotbale, je slovo ,,smrt” používáno velmi často v různém znění. A to i v případě zpívaných chorálů nebo optických prezentacích.

Jinak nám přišlo, že tomu byla věnována přehnaná pozornost, zejména ze strany některých žurnalistů, kteří v tom hledali senzaci. A teď si nemyslete, že chci něco omlouvat, ale třeba až díky následným diskuzím na internetu jsem se například dozvěděl, že oběšence už před několika lety vytáhli přímo na stadionu fanoušci hokejové Dukly Jihlava v derby s Havlíčkovým Brodem. Podobné výstřelky se na stadionech objevují často, jen nemají takový mediální dosah. Jako větší úlet se mi třeba zdá prasečí hlava s šálou Přerova na hrací ploše při hanáckém derby.

Objektiv Jana Zahnaše: Výhružky smrti i zapálený panák. To přineslo 66. derby

Po derby na Lapači došlo k dalšímu incidentu – zdemolovanému autobusu nebo užití práškového hasícího přístroje. Fanoušci rovněž přinutili zastavit řidiče autobusu. Máte k tomu bližší informace? Jedná se o osoby z vaší skupinky nebo s vámi nemají nic společného?

Naše autobusová doprava, kterou jsme organizovali tam i zpět, dojela v pořádku. Zmiňované incidenty se odehrály v autobusu, který jsme neorganizovali. Vše ale začalo již po hokeji, kdy lidem, kteří přijeli do Vsetína svými auty, nebylo umožněno opustit prostor, díky čemuž vznikl konflikt mezi fanoušky a policií. Ta při zásahu použila proti fanouškům pepřové spreje a tyto fanoušky poté natlačila do autobusů. Při odjezdu od stadionu se některým fanouškům, kteří se nadýchali pepřového spreje, přitížilo. Společně s řidiči aut pak žádali řidiče o zastavení, což se skutečně stalo. Dle našich informací nebylo řidiči bráněno v jízdě, ani nebyl nijak fyzicky ohrožován, jak se někde píše. Pouze se na něj slovně naléhalo, aby vzhledem ke stavu některých fanoušků po zásahu pepřovými spreji zastavil.

Co dle vašich informací bylo dále?

Policie zasáhla znovu, fanoušky opětovně natlačila zpět do autobusu. Dovnitř navíc nastříkala velké množství pepřového spreje. V tu chvíli bylo v autobuse už opravdu nedýchatelno, většina fanoušků neviděla, čímž vznikl naprostý chaos. Za každou cenu se snažili dostat ven, což způsobilo další konflikt, při kterém policie pomoci donucovacích prostředků zadržela všechny pasažéry autobusu a převezla na policejní stanici.

Dostaňme se zpátky k hokeji. Jak hodnotíte derby z pohledu fanouška?

U prvního utkání nám bohužel hodně chyběl gól našich hokejistů, který by jinak slušné fandění i za stavu 0:2 vynesl na ještě vyšší úroveň. Fandění při derby je vždy jiné: historie, rivalita, je zde více vulgarismu a urážení soupeře, není to jen otázka Zlína a Vsetína, funguje to tak i všude jinde na světě.

A druhé derby?

Domácí klub se nám při druhém utkání ve Vsetíně z „důvodu bezpečnosti” rozhodl omezit počet lístků do hostujícího sektoru na 140 míst. Přitom běžně se do toho sektoru vyčleňuje 200 lístků. První gól jsme inkasovali už v 7. minutě, většinu zápasu jsme tak prohrávali. Fandění se nejvíce rozjelo až v závěru, kdy už jsme byli smířeni s výsledkem. Derby jsme si z hlediska fandění chtěli co nejvíce užít.

Sezona je v plném proudu, Berani jsou po více než třetině soutěže devátí. Co říkáte na jejich výsledky a situaci?

Klub pouze sklízí, co zasel v minulých letech. Nečinnost a amatérské vedení klubu dokázalo znechutit obrovské množství fanoušku, kteří se budou jen velmi těžko vracet. U hráčů postrádáme zápal hrát za náš klub a bojovat o vítězství.

V Chance lize poznáváte nová místa a stadiony. Je to pro vás šok, nebo jste rádi za změnu?

Šok to není. Vidíme, že i na starších a menších stadionech může být příjemné prostředí. Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně je na tom při porovnání bohužel mnody hůře. Je ostuda, že jméno takového významného hráče je spojeno s něčím tak odporným. Změna prostředí by byla vítaná, pokud by to bylo opravdu jenom na rok. Síše to ale vypadá, že si budeme muset zvykat na hodně dlouho.

Máte na závěr vzkaz pro zlínské fanoušky?

Na závěr chci pozvat všechny ševce na páteční utkání s Přerovem na ZSLČ ve Zlíně od 17.30 hodin. Po delší době bude otevřené celé stání za branou a je potřeba udělat zase skvělou atmosféru! FORZA ŠEVCI!