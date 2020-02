Mimořádným výkonem, první nulou v sezoně a celkově devatenáctou v extraligové kariéře pomohl brankář hokejistů PSG Berani Zlín Libor Kašík k výhře 4:0 a vynuloval tak nejproduktivnějšího hráče extraligy Milana Gulaše a s ním i celou Plzeň.

Hokejisté PSG Berani Zlín hrají s Plzní. Antonín Honejsek | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jsem za to strašně rád, že mě to trefovalo," poznamenal skromně Kašík, který se blýskl třeba tygřím skokem proti střele Němce. „Věděl jsem, že to půjde nahoru, takže jsem vytlačil lapačku při přesunu co nejvýš to šlo," popsal Kašík úchvatný zákrok večera.