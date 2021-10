Nebral si servítky. Nebývale kritizoval. Nic na tom nezměnil ani závěrečný tlak, nastřelené tyčky a nedostatek štěstěny. Útočník hokejových Beranů Antonín Honejsek byl po večerním 18. kole Tipsport extraligy na ledě Českých Budějovic pořádně rozmrzelý. Loňského nejproduktivnějšího hráče mužstva kromě porážky 2:4 mrzel přístup. „Do teď jsem si myslel, že na sobě máme deku. Můžu však říct, že tomu tak vůbec není,“ zahájil 30letý forvard hodnocení neúspěšného zápasu.

Antonín Honejsek na ledě Českých Budějovic dostal Berany do vedení 2:1, ani to však na body nestačilo. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Jsme lajdáci, každý zápas je to někdo jiný. Už je to na pováženou, něco se asi musí začít dít. Nedáváme tam všechno, jde to hodně vidět,“ trápí Honejska.