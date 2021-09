„Hráli jsme skvěle, bojovně. Udělali jsme ovšem spoustu zbytečných chyb dozadu, kdy jsme soupeře několikrát nechali ujet. Do dalších zápasů bychom to neměli dělat. Pokazilo to náš skvělý výkon,“ hodnotil skleslý gólman páteční nezdar s Vervou.

Ševci proti Litvínovu po úvodní třetině prohrávali 0:2. Ve druhém dějství snížili na rozdíl jediné branky, trefa Jakuba Šlahaře se však do statistik nakonec nezapsala – po trenérské výzvě hostující střídačky gól nebyl uznaný pro postavení domácího hráče v brankovišti. „Vzít si trenérskou výzvu je trochu ruská ruleta, jelikož se nám už nebere oddechový čas, ale automaticky dostáváte dvě minuty. Ze střídačky to máme trochu zkreslené, proto jsme se spoléhali na úsudek hráčů. Kluci však avizovali, že hráč domácích stál v brankovišti, na chvíli překážel brankáři. Riskli jsme to, vyšlo nám,“ vyjádřil se k inkriminovanému momentu kouč hostů Vladimír Országh.

Totožná situace se zrcadlově opakovala na opačné straně za stavu 0:3 z pohledů Beranů. „Mám na to stejnou odpověď. Libor ze strany soupeře cítil zásah, také jsme to riskli. Nemáme vymoženost, že by nám to někdo během několik vteřin hlásil,“ okomentoval vydařený pokus hlavní trenér domácího mužstva Robert Svoboda úspěšný tah.

Že trefa hostů na 0:4 nebyla dle pravidel dal jako první na vědomí brankář domácích Libor Kašík. „Vzhledem k tomu, že mi hokejkou sáhl do lapačky, tak mi znemožnil pohyb, abych ho vedl nahoru proti puku, z toho možná i vznikl gól. Chtěl jsem to zahlásit. Ze začátku tomu nikdo nevěnoval pozornost, protože to nešlo vidět. Jsem však rád, že rozhodčí to tak posoudil, aniž bych mu řekl, o co se jedná. Bylo to tak, jak jsem si myslel,“ oddechl si v daný moment odchovanec Beranů.

Podobné situace přitom nejednou zpozoroval během zápasů za mořem. „Hodně sleduji NHL. Bylo nám řečeno, že chceme jít tímto směrem. Jsou tam šikovní gólmani, kteří dané situace vidí.“Hokejisté Zlína se po úspěšné výzvě ještě nadechovali k obratu, po trefách kapitána Fořta a Vopelky snížil na 2:3. I přes řadu velice slibných příležitostí a střeleckých pokusů se do konce zápasu už neprosadili, naopak těsně před koncem inkasovali na 2:4.

Domácí brankář na včerejším neúspěšném duelu přesto dokázal najít pozitiva – soutěžní návrat fanoušků na stadion. „Když jsem půl minuty před úvodním buly stál v brankovišti, tak jakmile začali skandovat, tak jsem měl husinu. Jsem hodně rád, že chodí a fandí,“ pochvaloval si Libor Kašík.Berani druhý zápas odehrají už zítra od 17.00 hodin na ledě brněnské Komety.