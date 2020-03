„Aspoň to nebudeme mít daleko. Čeká nás urputný boj, bude to těžké, bude to padesát na padesát,“ tušila brankářská jednička Zlína Libor Kašík, který se v pátek vrátil do klece po jednozápasové pauze.

Berani však do rozhodující fáze sezony nevstoupí zrovna ve vrcholné formě. V páteční generálce totiž prohráli už pošesté z posledních osmi zápasů.

„Trošku nám docházejí síly, jakoby to na nás trošku padalo. Musíme se zkoncentrovat na předkolo a vyždímat se,“ cítí asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík.

„Když se vrátíme k tomu, co nás dostávalo tabulkou z posledního místa až do předkola, můžeme být úspěšní. Máme dva tři dny, snad si to všichni srovnáme v hlavách. Ani po takové náročné sezoně není předkolo konečná. Chceme postoupit všichni, od nás, realizačního týmu, přes uklízečky a rolbaře, až po mého pejska. Chceme vyhrávat,“ vzkázal Kašík.

Generálka na vyřazovací boje totiž Zlínu vůbec nevyšla. Vzhledem k nepříznivému vývoji zápasu v Mladé Boleslavi bylo prakticky od začátku zřejmé, že Berani vyzvou Hanáky.

Už v 6. minutě Berani inkasovali ve vlastní přesilovce, kdy pláchl Lutner a propálil Kašíka střelou mezi betony. Ve 12. minutě navíc Jeglič svými kalhotami tečoval za Kašíka ránu Ševce.

První třetina? Ještě jsme byli v autobuse

„Nám nevyšla první třetina, to jsme byli ještě v autobuse. Kdyby Boleslav dala víc gólů, tak bychom se nemohli vůbec divit,“ věděl Hamrlík.

Berani hned třikrát orazítkovali tyč mladoboleslavského brankáře Peterse. A když ve 43. minutě nádherně bekhendem přehodil Kašíka Skalický, domácí si výhru a třetí místo v tabulce bez potíží kontrolovali.

„Ve druhé třetině jsme měli šance, ale doping v podobě gólu nepřišel a my jsme museli dobývat bránu. Bez gólu jsme se ale nemohli dostat do zápasu,“ litoval Hamrlík.

Necelých pět minut před koncem se zápas o dalších pět minut protáhl, jelikož rozhodčí studovali u videa teč Hermanovy přihrávky a Köhlerovou bruslí, kdy se kotouč ztratil za mladoboleslavským gólmanem. Z dostupných záběrů však kotouč za brankovou čárou nebylo vidět.

Berani však působili ospale, bez agresivity, smíření se svým desátým místem a soupeřem pro předkolo.

„Můžu mluvit jen za sebe, ale já byl namotivovaný skvěle, bavilo mě to. Chci vyhrávat všechny zápasy,“ tvrdil po zápase Kašík.

Střípky z historie

Historie vzájemných zápasů s Olomoucí sahá až do konce dvacátých let minulého století. Když se tehdejší hokejisté SK Baťa 27. ledna 1929 vůbec poprvé ve vzájemném přátelském zápase potkali s Olomoucí, byla z toho remíza 2:2. Následně se soupeři potkávali nepravidelně od konce 50 let do roku 1980 ve druhé nejvyšší soutěži. Bitvy se poté obnovily v roce 1990 a pravidelně se oba týmy potkávaly až do roku 1997. Po sedmnácti letech se vzájemné souboje oprášily po 17 letech až po návratu Mory do extraligy v sezoně 2014/2015.

V případě postupu žlutomodrých přes Olomouc by pak čekal na Berany ve čtvrtfinále vítěz základní části Liberec.

Ukončí Zlín čtyřletý půst bez vítězné série v play-off?

Play-off

Program předkola play-off: V pondělí 9. 3. a úterý 10.3. na ledě Olomouce, ve čtvrtek 12.3. ve Zlíně, případně v pátek 13.3., případně rozhodující pátý zápas v neděli 15.3. opět v Olomouci.

Přesné časy budou uvedeny v následujících dnech.

Jisté čtvrtfinálové dvojice: Sparta – Brno a Mladá Boleslav – Plzeň.

Bilance Zlína proti Olomoucí

Zlín s Olomoucí sehrál v nejvyšší soutěži celkem 56 zápasů s bilancí 20 výher – 2 prohry v prodloužení – 9 remíz, 1 prohra v prodloužení – 24 porážek se skóre 144:139.

V samostatné české extralize Zlín s Olomoucí odehrál 44 zápasů s bilancí 14 výher – 2 výhry v prodloužení – 7 remíz – 1 prohra v prodloužení – 20 porážek, s mírně negativním skóre 100:104.

Bilance z aktuální sezony je vyrovnaná – dvě výhry(8:6 a 5:3) a dvě prohry (1:4 a naposledy 1:3) s mírně negativním skóre 15:16.

MLADÁ BOLESLAV - PSG BERANI ZLÍN 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Lunter, 12. Ševc (Šťastný, Hrbas), 44. Skalický. Rozhodčí: Šír, Sýkora – Ganger, Klouček. Diváci: 3 246.

BK Mladá Boleslav: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Hrdinka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Cienciala, Najman, P. Kousal.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – Řezníček, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler, Fořt (A), Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Herman, Claireaux, Dufek – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček.

