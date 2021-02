„Vše se bude odvíjet od toho, jak fanoušci budou moci chodit na hokej. Věříme, že dobře dopadne také rekonstrukce stadionu, což by mohl být tahák pro lidi i sponzory. Snad se hráči budou vracet,“ doufá Libor Kašík.

Jaká jména měl vítěz hokejové extraligy ze sezony 2013/2014 například na mysli?

„Zámek (Petr Zámorský – pozn. red.), Holík (Petr Holík – pozn. red.) či Petr Šenkeřík jsou výborní extraligoví hráči. Hrál tu také Michal Jordán. Jedná se však spíše o otázku na manažery a jak se bude vyvíjet trh,“ nedokáže odhadnout.

Zmínil jste také rekonstrukci stadionu. Neodrazovalo by vás, kdybyste případně po celou sezonu museli hrát jinde, pravděpodobně v Přerově?

V Přerově disponují skvělou základnou, navíc to není úplně daleko, po dálnici je to kousek.

Ve Zlíně jsem vyrůstal, zažil jsem tady Utkání hvězd, stadion v té době byl neskutečný. Zaseklo se to však v 90. letech a další dekádě. Zimák potřebuje rekonstrukci jak pro nás hráče, tak diváky. Je to na správné cestě, věříme, že se třeba na jaře začne stavět. Byl bych za to opravdu moc rád. Byla by to přidaná hodnota.

Ve středu bylo oznámeno prodloužení vaší smlouvy ve Zlíně. Co vás přimělo k setrvání?

Ve Zlíně jsem chtěl zůstat a chytat tady, nemusel jsem vůbec o ničem přemýšlet. Otázkou jen bylo, jak se s klubem dohodneme, nebyl v tom žádný zádrhel. Dojednávaly se pouze detaily, například o délce kontraktu. Vše dopadlo skvěle.

Nebyla ve hře delší doba kontraktu než dva roky?

S vedením i agentem jsme o tom přemýšleli. Po určité dohodě jsme si navzájem vyšli vstříc. Takto je to ideální. Máme tu totiž nějakou situaci, při které se neví, jak to v další sezoně bude vypadat s diváky. Doufejme, že budou.

Jak velký vliv na vás měl nedávný podpis Tondy Honejska?

S Tondou jsme vše několikrát probírali, bavili jsme se o tom, jak to bude vypadat. Víme, jaká je situace v klubu, kde se v tabulce nacházíme, a že bychom na sebe měli převzít větší zodpovědnost.

Nelákalo vás zkusit si druhé zahraniční angažmá?

I když mě to mrzí, tak musíme být realisté – sezona je zvláštní. Ostatní soutěže v Evropě byly zkrácené, kluby nevěděly, jak to nadále bude či nebude vypadat. Není ideální odejít do zahraničí, když nevíte, co přijde.

Dva roky jsou bezvadné na to, abych klubu pomohl, dostal ho do předkola play-off nebo s ním třeba vyhrál titul a zahrál si tak například o zahraničí. To ale předbíháme. Víme, že vše může být jinak.

Od konce vašeho dosud jediného zahraničního angažmá už uplynuly více než dva roky. Udělal byste tehdy něco jinak? Setrval byste v Chabarovsku déle?

Pravděpodobně bych nic jiného neudělal. Byly tam smolné okolnosti, zranil jsem se v posledním zápase. Předcházel jsem tomu, abych si poté nemusel říct, že bych něco udělal odlišně. Připravil jsem se skvěle – jak fyzicky, tak i mentálně. Vše jsem měl pod kontrolou, učil jsem se rusky. Bohužel to nevyšlo, nemám si však co vyčítat.

Přemýšlel jste nad koncem v Rusku ještě dlouho?

Popravdě ano, určitě mě to hodně mrzelo. Chtěl jsem chytat jednu z nejkvalitnějších soutěží, kterou je KHL hned po NHL. Člověka mrzí, že byl neúspěšný.

Vzal jste si z daného angažmá něco pozitivního?

Naučil jsem se spoustu věcí, trochu rusky, potkával jsem se s nejlepšími hráči. Také jsem procestoval Rusko, každý druhý den jsme byli jinde. Beru to pouze jako pozitivní zkušenost. Už jen díky tomu, že bych do budoucna z toho všeho někomu mohl předat zkušenosti.

Letos se potýkáte se zraněními, musel jste vynechat zápasy. Kdy vás to začalo trápit?

Stalo se mi to v letošní sezoně po jednom dobrém zápase na tréninku. Snažil jsem se to vyléčit, zranění se však obnovilo, patrně jsem to úplně nedoléčil. Teď si musím dopřát více čas.

Mimo jiné spolupracuji s Kubou Fryčerem, který měl dal dohromady fyzicky. Nyní mám před sebou spoustu práce. Jsem rád, že mám okolo sebe další tým lidí, které poslouchám. Abych posílil, byl skvěle připravený na další sezony, které budou důležité. Tu letošní bych ještě chtěl stihnout.

Kdy byste se mohl vrátit do zápasů?

Pracuji na tom. Brzy budu na ledě.

Letošní sezona je v mnoha aspektech hodně specifická. V nejednom zápase na vás letělo více než 40 střel. Čemu to připisujete?

Těžko říct. Odpovídá to ale situaci v tabulce, ve které jsme předposlední. Týmy nás přehrávaly, vznikalo z toho právě toto číslo. Většinou nám chybí půlkrok, krok a je z toho více střel.

Jako brankář však za větší permanenci musíte být rád…

Na jednu stranu je to super. Jak se však často hraje obden, tak je to obrovská zátěž jak pro hráče, tak pro brankáře. Únava se na tom určitě podepisuje. Dříve se většinou hrávalo pátek a neděle, někdy byly vložené úterky.

V probíhajícím ročníku větší šanci dostal Daniel Huf. Jak vnímáte jeho konkurenci?

Hufino převážně chytal, když jsem měl nějaké zdravotní problémy. Hodně prostoru dostal i díky tomu, že se nesestupovalo. Byl to účel, abychom byli připraveni na další sezonu, která pro nás bude důležitá. Konkurenci jinak vnímám pozitivně. Pokud bude nadále takto pracovat, může být ještě lepší.

Nedávno dostal šanci teprve 20letý Michal Kořének, který si dokonce odbyl extraligovou premiéru…

Jak Hufino vytvořil tlak na mě, tak Kořen nyní na Hufina. (s úsměvem) Co jsem sledoval zápasy, tak Kořen chytal na výbornou. Musel jsem mu pogratulovat.

Soutěžní zápas přitom chytal po půl roce. Dovedete si něco podobného v průběhu sezony osobně představit?

Má hodně tréninků, společně se připravujeme, předháníme se. Není v tom problém. Poté už jde pouze o to se dostat do zápasu a předvést, co člověk umí. Víme, že dokáže zachytat. Zvládl to skvěle.