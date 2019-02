Mezi dospělými zatím neodehrál jediný soutěžní zápas, přesto už hokejovému útočníkovi Berani Zlín Nicolasi Werbikovi přišla pozvánka na letní reprezentnační kemp, který se uskuteční od 20. do 24. srpna v Přerově.

„Trochu mě to překvapilo, ale měl jsem reprezentaci jako svůj osobní cíl během sezony. Byl jsem překvapený, že to přišlo tak brzy, ale jsem za to hrozně rád. Určitě se tam budu chtít snažit ukázat,“ povídal Werbik po úterní porážce 1:2 s Novými Zámky v rámci přípravného turnaje Zubr cup, ve kterém první a druhou polovinu duelu odehrály vždy jiné dvě lajny.



Přesto nebývá moc obvyklé, že se do reprezentace dostane hráč, který v české extralize nemá jediný start. Měl jste nějaké indicie?

Nebývá. Ale vím, že mě trenéři z nároďáku sledovali v Americe. Měl jsem docela dobrou sezonu, mám docela dobré parametry, dobrou váhu, umím dobře vystřelit. Zasloužím si to.

Trenér reprezentace Miloš Říha se vám ozval?

Zatím ne. Až se dostavíme všichni na sraz do Přerova, bude s námi mluvit. Zatím jsem od něj nic neslyšel.

Jak jste se o nominaci dozvěděl?

Když se zveřejnila nominace, volal mi agent. Oznámil mi to, pogratuloval mi a říkal mi, že je to velká příležitost, kterou mám chytit za pačesy.

Tahle zpráva vás musela hodně nakopnout, co?

Určitě mě ještě víc namotivovala do další práce. Je to výborná zpráva. Navíc je fajn, že nemusím jezdit daleko, Přerov je za rohem.

Znáte se s někým blíž?

Jo, všechny mladé kluky. Martina Nečase, Kauta, Pavlíka. Jsou to kluci, co hráli v extralize. Těším se, jak s nimi pokecám.

Cítíte, že byste i během sezony mohl dostat šanci i do zápasů?

Záleží, jak se mi bude dařit v sezoně. Ale reprezentovat je obrovská čest. Je to cíl každého hráče. Budu se snažit toho využít.

Jak se během přípravy cítíte herně a kondičně nyní?

Je to složitější, každý zápas hrajeme v jiném složení. Ale tak to je, musíme si na to zvyknout a podat co nejlepší výkon. Cítím se dobře, nohy mi chodí. Bylo by fajn, kdyby tam ještě něco spadlo.

Jaké máte první pocity ze zápasů proti dospělým?

Je to hodně náročné. Samozřejmě je to rozdíl oproti juniorské soutěži. Chlapi dělají rychlejší rozhodnutí, chodí tvrdší nahrávky a také je pro mě rozdíl hrát na větším kluzišti. Pořad se do toho snažím dostat, ale určitě to za chvíli přijde.

Jaký je největší rozdíl?

Na všechno je o trochu víc času. V Americe je menší hřiště, pořád máte někoho na sobě. Tady si to myslím taky, ale nemám a pak puk zbytečně odhodím. Na tomto musím zapracovat a zvyknout si na režim. Tempo je podobné a gólmani jsou zde lepší. Je těžké je překonat. Proto se snažím pilovat střelu zápěstím, abych mohl překvapit brankáře.

Které kluziště vám sedí víc?

Těžko říct. Umím se přizpůsobit. V Americe jsem si na to rychle zvykl. Tady to chviličku bude trvat, ale nemám stres.

Když jsme se bavili po vašem příchodu, říkal jste, že je ještě určitá možnost odchodu do zámoří. Víte už stoprocentně, že zůstáváte?

Ještě samozřejmě může přijít, ale zatím nemám žádné zprávy. Ani na to nemyslím. Soustředím se na sezonu.

Jak vám sedl zápas proti Novým Zámkům, který jste hráli na dvě poloviny a na dvě formace?

Dozvěděli jsme se to dnes ráno. Měli jsme odpoledne se na to psychicky připravit. Nebylo to vůbec jednoduché, chyběl nám jeden krůček, jeden gól. Ale zvládli jsme to dobře.

Jsou zde na zkoušce útočnici Slovák Puliš s Lotyšem Kuldou. Jak vnímáte jejich konkurenci?

Útočníků je nás tady dost, ale na to jsem zvyklý z Ameriky. Jsem rád, že to tak je i tady. Určitě nás mladé kluky tohle žene v zápase. Snažíme se odevzdat co nejlepší výkon.

Máte specifický styl bruslení, jezdíte více předkloněný. Má to nějaký důvod?

Říká mi to hodně lidí. Takhle to mám odmalička. Měl jsem s tím problémy, ale říkali mi trenéři mládeže, že bych to měl změnit. Ale já jsem nic měnit nechtěl, cítím se takhle pohodlně. Mám výhodu, že jsem vysoký, proto se snažím být víc přikrčený, aby to bránící hráči neměli proti mně lehké. Už jsem se s tím narodil.

Co vám na vaše bruslení říkali v Americe?

Neříkali vůbec nic. Hodně jsem na odrazu pracoval s trenéry, hodně jsem se tam zlepšil ve stylu i v rychlosti. Naopak se jim to líbilo. Někteří hráči se mě na to i ptali a říkali, že není možné při takovém stylu rychle bruslit.

Zlín – Nové Zámky 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 51. Karafiát (Kulda) – 33. Rogoň (Novák), 50. Novák (Videlka, Ordzovenský). Rozhodčí: Hradil, Obadal – Lukš, Novotný.

Berani Zlín: Štůrala (J. Sedláček) – Ferenc, Žižka, Nosek, M. Hamrlík, Valenta, Matějíček, Řezníček, Dluhoš – Kubiš, Honejsek, Okál – Václavek, Fryšara, Ondráček – Poletín, Puliš, Šlahař – Kulda, Werbik, Karafiát.

Nové Zámky: Košarišťan – Juraško, Andersons, Zaťko, Hain, Novák, Ordzovenský, Hatala, Konig – H. Ručkay, Hruška, Pospíšil – Jurík, Zbořil, Štrauch – Rogoň, Videlka, Bajtek – J. Ručkay, Fábry, Janáč.