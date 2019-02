VIDEO: Wow, to bylo sólo! Chytil v NHL zaujal nádherným gólem

New York - Wow, to byla nádhera! Filip Chytil se blýskl nádhernou individuální akcí, kterou zakončil gólem. Devatenáctiletý český hráč osmou trefou v sezoně pomohl New Yorku Rangers k vítězství 4:3 nad Chicagem.

Chytil vyrovnal ve čtrnácté minutě na 1:1 po úchvatném sólu. Odchovanec kroměřížského hokeje a někdejší útočník Zlína zavezl puk po pravé straně od vlastní branky až do útočného pásma, natlačil se před obránce a manévr zakončil přesnou střelou k bližší tyči do horního rohu. „Trenéři mi vždy říkají, abych bruslil do šířky, svojí rychlostí se zbavil obránce a natlačil se před bránu. Tak jsem to zkusil a byl z toho gól," rozplýval se rodák z Kroměříže, který si za svůj kousek vysloužil velký aplaus. „Tenhle kluk má velký talent. Fakt, že jo. Umí tvořit svoji vlastní ofenzívu. Je také hodně šikovný s hokejkou. V poslední době i mnohem víc nahání puk, což se mi hodně zamlouvá," pěl chválu na českého borce kouč David Quinn. Rangers v dalším průběhu odskočili na 3:1. Chicago ve třetí třetině dvakrát snížilo na rozdíl jedné branky. Gól na 4:3 po přihrávce Kämpfa ale padl už příliš pozdě, dvě sekundy před závěrečnou sirénou. Sestřih zápasu. Gól najdete v čase 2:27

Autor: Daniel Ostrčilík