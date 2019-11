Z jasného zápasu drama. Berani zdolali Kometu i podruhé v sezoně

Zvládli to i podruhé! Po vysoké výhře 7:0 v Brně porazili hokejisté PSG Berani Zlín Kometu Brno i podruhé v sezoně. Ačkoliv první třetina kopírovala říjnový výprask soupeře, nakonec to byl jiný příběh. Berani vedli už 3:0 a 5:2, nakonec se o tři body a výhru 5:4 rvali až do posledních vteřin…

Extraligoví hokejisté PSG Berani Zlín (ve žlutém) po reprezentační přestávce v rámci 21. kola doma hostili Kometu Brno. | Foto: Deník / Martin Břenek