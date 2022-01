Berani od zisku posledního titulu v sezoně 2013/2014 postupně ztrácí své místo mezi elitou. Ve dvou pomistrovských ročnících skončili ve čtvrtfinále, v sezoně 2016/2017 dokonce hráli skupinu o udržení.

Varovný prst však nebyl dostačující. Následně po základní části dvakrát skončili devátí, jednou desátí, ve dvou případech se nedostali přes předkolo. V loňském uzavřeném ročníku nejvyšší soutěže skončili před Českými Budějovicemi.

Zkraje letošního sezony rezignoval hlavní kouč Robert Svoboda, po týdnech bezvládí mužstvo převzal tehdejší trenér juniorky Luboš Jenáček. Lodivod zlínské lavičky však momentálně se svým mužstvem uzavírá tabulku Tipsport extraligy, na předposlední Kladno šestnáct kol před koncem základní části ztrácí čtrnáct bodů.

Nyní to vypadá, že fanoušci se už pomalu smířili se sestupem do Chance ligy. Klub nadále plánují podporovat, a to i zakoupením permanentek. Tedy pokud "klub bude profesionálně a transparentně řízen a pokud budou výše uvedené požadavky splněny."

Fanoušci Beranů se bouří: plánují pochod, žádají rezignaci vedení klubu

Před nedělním derby proti Kometě Brno plánují pochod městem, mířený od radnice k Zimnímu stadionu Luďka Čajky.