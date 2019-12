„Spadly tam během chvíle čtyři góly, valilo se to z obou stran. Říkal jsem si, ať se to zastaví a máme víc gólů než oni. Naštěstí to tak dopadlo. Někdy to tak je, nahoru dolů a napadá to tam. Gólmani si pořádně ani nesáhli na puk,“ glosoval divočinu v první třetině autor dvou gólů Zlína Jakub Šlahař.

Za divácky atraktivní třetinu byli prý rádi i zlínští trenéři.

„Byli jsme nezvykle produktivní. Pro nás to bylo lepší, než bezbrankové skóre. Takhle se zápas rozjel, borci co dali góly, nebo vůbec celé pětky si začaly víc věřit. Bylo to otevřené. Takový stav jsme brali,“ pochvaloval si asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík, jehož tým se po čtvrté výhře z posledních šesti zápasů vrátil do elitní desítky.

Zlín i s uzdraveným kapitánem Žižkou v sestavě šel ve 4. minutě do vedení gólem Šlahaře, následně vyrovnal Bičevskis. Brankami Gazdy s Fořta v oslabení vedli Zlínští 3:1, jenže Šťastný se Stránským vyrovnali a v 11. minutě zápasu svítil stav 3:3. V 19. minutě dostal Zlín do vedení svým druhým gólem v zápase Šlahař, který byl nakonec vítězným.

„V tu chvíli jsem to určitě netušil. Hecovali jsme se s kluky, abychom odehráli třetinu bez obdržené branky a šli do další fáze zápasu ve vedení. To se podařilo, poté už jsme si věřili, že to dotáhneme,“ popisoval zlínský útočník, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

„V kabině jsme se snažili uklidnit. Určitě jsme neměli v plánu strhnout tady nějakou přestřelku. To pak může dopadnout jakkoliv,“ ví Šlahař.

Ve druhé části se přestřelka zklidnila, přesto Claireaux s Fořtem nastřelili konstrukci branky. Mladá Boleslav hrozila nejčastěji první formací, jen bývalý útočník Zlína Slovinec Žiga Jeglič měl čtyři tutovky. Klid na zlínskou střídačku však přinesl až v 55. minutě Kubiš, skóre pečetil v pádu do opuštěné branky Claireaux.

„Zbytek zápasu už byl boj o každý kousek ledu. Jsme rádi, že jsme to zvládli,“ oddechl si.

Zlínu pomohlo nejen zklidnění zápasu, ale také fakt, že v utkání nemusel dotahovat.

„Když držíte vedení, hraje se týmu lépe. Do posledního chlapa jsme odváděli, co po nás trenér chtěl. Něco jsme si k tomu řekli, uklidnili jsme hru a už jsme hráli to, co jsme chtěli,“ liboval si s osmi brankami nejlepší střelec Zlína.

Zlín se tak po domácím páteční porážce 0:4 s Hradcem Králové vrátil zpět na vítěznou vlnu a minimálně si zajistil příjemnější následující reprezentační přestávku.

„Předchozí zápas nám po všech stránkách nevyšel, chtěli jsme porážku odčinit. Řekli jsme si, že sem pojedeme pro nějaké body. Odvedli jsme výborný výkon, tři body si zasloužíme. Jedeme šťastní domů,“ pochvaloval si.

Další zápas odehrají Berani až ve středu 18. prosince od 17.30 hodin v Karlových Varech.

MLADÁ BOLESLAV - PSG BERANI ZLÍN 3:6 (3:4, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Bičevskis (R. Zohorna), 8. Šťastný (Klepiš, Hrbas), 11. J. Stránský (Skalický, Jeglič) – 4. Šlahař (Honejsek, Freibergs), 6. Gazda (Herman, Honejsek), 7. Fořt, 19. Šlahař (Herman, Honejsek), 55. Kubiš (Fryšara), 58. Claireaux. Rozhodčí: Pešina, Lacina – Kajínek, Špringl. Diváci: 2 598.

BK Mladá Boleslav: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Bernad – Šťastný, Jeglič, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Bičevskis, J. Stránský – Pabiška, Najman, P. Kousal.

PSG Berani Zlín: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Gazda, Hamrlík – Köhler, Fořt, Claireaux – Kubiš (A), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál.