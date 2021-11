Svá slova také potvrzuje. „Hrát ve dvaceti letech českou extraligu je pro mě čest. Bez ohledu na to, v jaké situaci se klub nyní nachází. Jsem připraven,“ nenechává talentovaný forvard nikoho na pochybách.

Zabusovs do Zlína přišel z Dinamo Riga, kde se mu za tři necelé sezony nepodařilo prosadit. V sedmnácti zápasech KHL zaznamenal pouhý kanadský bod za vstřelenou brankou.

Zcela jiné statistiky však měl v jiných soutěžích – v MHL (Kontinentální juniorské hokejové lize) posbíral 73 bodů ve 123 zápasech. Během letošního ročníku lotyšské nejvyšší soutěže poté v 11 zápasech vstřelil 14 branek, na dalších 12 přihrál. „Pro start kariéry je to ideální soutěž. Hrají v ní kvalitní hráči. Neřekl bych, že je to liga bez perspektivy. Když se nedostanete přímo do KHL, tak je lepší vyzkoušet něco nového,“ nastínil alternativní řešení.

Teď už se bude muset soustředit na pořádnou výzvu – svými schopnostmi by rád pomohl Beranům k odlepení ze dna extraligové tabulky. Svěřenci Luboše Jenáčka však na předposlední Kladno a příčku zajišťující alespoň baráž ztrácí deset bodů. „Sledoval jsem souhrny z minulých zápasů. Vím, že tým není v dobrém rozpoložení, ale doufám, že mu pomůžu vpřed,“ neobává se mladý Lotyš těžkého úkolu.

Jak by Beranům chtěl pomoci? A v čem jsou jeho největší přednosti? „Myslím si, že v důrazu, střele zápěstím a rychlosti. Chtěl bych ukázat, co umím. Ještě mám nějaké rezervy směrem dozadu.“

Zdroj: Youtube

Ve Zlíně je teprve velmi krátce. Není tak divu, že zdejší okolí si ještě pořádně nestačil projít. „Akorát jsme stihli zajet do obchodu a nakoupit jídlo,“ směje se Zabusovs. „Město se mi ale na první pohled líbí – máme tady hory a čistý vzduch. Už se nemůžu dočkat, až si zahraji první zápas!“

Příchod Patrikse Zabusovse trochu oddálila i reprezentační přestávka – talentovaný hokejista se totiž uplynulý týden dočkal debutu v prvním týmu Lotyšska. „Pozvánka do národního týmu mě potěšila, trenérovi jsem za to vděčný,“ neskrývá nadšení.

Lotyšsko s ním v sestavě nejprve porazilo Norsko 3:1, proti Dánsku naopak padlo 1:5. Zabusovs si na první kanadské body v této kategorii ještě musí počkat. „Chtěl jsem dát nějaký gól, což nevyšlo. Věřím, že jsem i tak byl platný. Dvě utkání mi totiž dala hodně sil, stejně jako motivaci jít vpřed. V porovnání s ligou je to jiný hokej. Získal jsem mnoho neuvěřitelných zážitků,“ pochvaluje si borec, který prošel všemi mládežnickým reprezentačními kategoriemi Lotyšska.

Své zkušenosti a kvality by teď rád prokázal ve Zlíně. Bezpochyby budou potřeba.