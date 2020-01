Naposledy odchytal pro brankáře nešťastnou předvánoční přestřelku 8:6 s Olomoucí.

„Měl pauzu, ale doma chytal výborně. Marka jsme využili, na Kašíkovi to bude nyní naložené. Věříme Kášovi, že bude dobrý jako v předcházejících sezonách,“ poznamenal kouč Zlína Robert Svoboda svému muži v masce číslo jedna, jemuž bude krýt záda talentovaný Daniel Huf.

Ačkoliv během posledních tří měsíců se Čiliak rozchytal do výtečné formy a právě za ním jde zlínské zmrtvých᠆vstání z posledního místa, Kašík vychytal po svém návratu po zranění bod na ledě Sparty (1:2 v prodloužení), stejně jako v Mladé Boleslavi (6:3) a s Vítkovicemi (3:2 v prodloužení). Berani tak i díky němu bodovali v pěti ze šesti zápasů po reprezentační pauze.

„Důležité, že tým má sílu, otočil zápas s Vítkovicemi s Olomoucí, kdy prohrával 0:2, sebevědomí je na výši a chceme to dokazovat při domácích zápasech,“ má jasno kouč, jehož tým je aktuálně v tabulce extraligy devátý.

Předsevzetím do nového roku je současné postavení minimálně udržet. Berani až v posledním zápase roku 2019 podlehli Liberci 1:2 a přerušili sérii čtyř výher v řadě a zároveň ze dvanácti utkání vyšli naprázdno jen dvakrát.

„Jsme rádi, že jsme měli úspěšnou šňůru a bodovali. Dostali jsme se do desítky, kam patříme. Ještě to není hotovo, je důležité to potvrdit v zápasech. Chceme zůstat v pozicích na předkolo a míříme i výše, Hradec je o dva body před námi, další týmy těsně pod námi. Soustředíme se na první zápasy, důležitý zápas s Pardubicemi, týmy pod sebou je důležité porážet,“ ví někdejší zlínský obránce.

Berani vylepšili i domácí bilanci, z posledních pěti domácích zápasů vyhráli hned čtyřikrát.

„Kluci získali sebevědomí. Když jste dole, většinou se vám hraje doma špatně, fanoušci pískají, na hráče padá tlak, nedaří se v přesilovkách, váznou přihrávky. Na druhou stranu atmosféru vytvořili vynikající a pro všechny příjemné zápasy s Olomoucí a Kladnem,“ pochvaloval si Svoboda.

Přes svátky nabrala extraliga zběsilé tempo, hrálo se obden. Ačkoliv hráči dle svých vyjádření mají rádi spíš plynulejší program, trenéři nabitý kalendář neřeší.

„Těžko říct, co je lepší, hrát hned nebo ne. Nepřemýšlíme tak, hráli jsme každý druhý den, k tomu navíc cestování,“ připomněl Svoboda, že po svátcích cestovali Berani hned dvakrát na druhý konec republiky. Nejprve do Plzně, následně do Liberce.

Nyní už však směřují všechny myšlenky k dnešnímu zápasu s posledními Pardubicemi. Postavení v tabulce staví Zlín do role favorita a „povinnosti“ vyhrát.

Ve prospěch Zlína hraje i pozitivní bilance, svého soupeře letos již dvakrát porazili. „Budu rád, pokud to tak bude, ale není žádný lehký soupeř. Vyhráli v Olomouci, poté doma prohráli s Vítkovicemi, vždy je nějaký favorit, ale mockrát zápasy dle předpokladů nedopadnou,“ nezabývá se Svoboda papírovými prognózami.

Pro něj je klíčový výkon svého týmu. „Věříme si, soustředíme se na svou hru, bez ohledu na soupeře. Chceme si vytvořit tlak a vstřelit první branku, aby opadla nervozita, když nám k tomu pomůže zaplněný stadion. S Kladnem to byl pěkný hokej, pro fanoušky nejlepší pozvánka a budeme rádi, když lidé opět přijdou,“ pozval fanoušky na stadion Svoboda.

Na marodce jsou dlouhodobě zranění obránce Daniel Gazda a útočník Jakub Herman. Zatímco obránce Gazda má z utkání v Karlových Varech zlomený prst na ruce a jeho léčení si vyžádá více než měsíc, v případě Hermana je prognóza mírně optimističtější.

„Má zápěstí na ruce v ortéze a snad bude za pár týdnů v pořádku. Každopádně chceme, aby se oba stoprocentně doléčili a jejich návrat nebyl uspěchán,“ dodal zlínský stratég.