„Kritika mě vždy nakopne k lepšímu výkonu,“ vzkázal 26letý Valenta, rodák z Huštěnovic na Uherskohradišťsku, jenž zatím ve 193 extraligových zápasech nastřílel deset branek a přidal 26 asistencí.

Ačkoliv jste spíše sváteční střelec, v posledním zápase před pauzou jste dal svůj třetí gól sezony, což je vaše dosavadní maximum. Co na to říkáte?

Neřekl bych, že jsem sváteční střelec. Vytvářím si dostatek šancí, abych měl víc gólů. Bohužel, jak mi trenéři říkají a spoluhráči se smějí, mám problém trefit bránu. Jsem rád, že jsem ji konečně trefil a pomohl jsem k bodovému zisku. Zápas v Hradci nebyl od nás vůbec dobře rozehraný. Proto jsme strašně rádi za dva body.

Říkáte, že si vás spoluhráči dobírají. Na záznamu vaší vyrovnávací trefy jde vidět, že vám na střídačce spoluhráč Jakub Ferenc něco říká. Prozradíte, o co šlo?

To bych si nechal pro sebe. Ale je pravda, že mi i při zápase i na tréninku kluci říkají, že neumím trefit branku.

Nyní se vám to potřetí v sezoně povedlo dokonale. Byl to váš nejdůležitější gól v kariéře?

Něco podobného se mi už povedlo v zápase s Chomutovem. Na to jsem si vzpomněl, tak jsem si říkal, že jsem asi žolík. Ale jako nejdůležitější branku to neberu. Ať by ten gól dal někdo jiný, byl bych stejně šťastný. Teď už každý bod bude pro nás hrát velkou roli.

Každopádně všechny tři trefy vedly k výhrám. To asi povzbudí, ne?

Každý gól potěší. Zastávám názor, že nahrávka je někdy krásnější než gól. I teď v Hradci jsem měl první myšlenku přihrát. Ale pak jsem si vzpomněl, jak mi rodina říká, ať to někdy vezmu na sebe. Tak jsem to zkusil a zaplaťpánbůh jsem trefil bránu.

Na videu lze vidět, že brankář Hradce Maxwell je proti vaší střele špatně postavený. Viděl jste volný prostor?

Myslím, že čekal, že budu puk dávat na druhou tyčku na beton, aby z toho byla dorážka. Vůbec nečekal, že bych to takhle dobře mohl trefit na první tyč. Nechci ho obviňovat, ale možná podcenil situaci.

Vybavíte si i další dvě své trefy?

S Chomutovem mi dal krásnou nahrávku Dominik Lakatoš. To mi sedlo tak, že to takhle trefím dvakrát za sezonu. S Pardubicemi to byla rána od modré. Tři góly zase není tak těžké si zapamatovat.

V extralize už jich máte celkem deset. Je nějaká trefa, na kterou nezapomenete?

V první řadě bych chtěl říct, že se strašně dobře od začátku sezony cítím. V prvním zápase sezony s Hradcem jsem netrefil prázdnou bránu. Proměňovat tyhle tutovky, gólů mám mnohem víc. Šance mám, i dobrou střelu. Důležitý gól, o kterém bych mohl říct, že je top, ještě nepřišel. Doufám, že brzy přijde. Ale pro mě je každý gól důležitý.

Na druhý den po zápase s Hradcem Králové jste na sociální síti napsal: I když se nedaří, jsou chvíle, kdy se něco povede a uděláš pár lidí šťastných. Jen věrní tě podrží a blízcí ti věří. Cítíte podporu od lidí?

Směřoval jsem to k lidem, kteří mi fandí od té doby, co hraji hokej. A i když se někdy nedaří, podrží mě. Oni mi řeknou všechno na rovinu. Od nich beru i kritiku. Celá rodina mi říká, ať kašlu na ostatní. Konečně jsem je poslechl a udělal jsem jim radost stejně jako kamarádům a nejbližšímu okolí, které za mnou stojí.

Když se vám nedaří, berete si hodně kritiku k srdci, nebo se to snažíte neřešit, nečíst a neposlouchat?

Ta mě akorát nakopne k ještě lepšímu výkonu. Kdybych si to bral, akorát bych se tím užíral. A to já nechci. Chci se bavit hokejem a pracovat každý den, aby si i kritici mohli říct: hele, on se zlepšil. V tomto přístupu a vnímání mi nejvíc pomáhá moje manželka Pavla.

Jsou i tací, kteří vám říkají, že na extraligu nemáte?

Je jich spousta. Nechci nikoho urazit, když řeknu, že je to závist. Moji nejbližší vědí, že jsem si nikoho nezaplatil a že své místo mám vybojované a vydřené. Z každé kritiky si něco vezmu, jsem rád, že ji slyším, protože poslouchat jen chválu také není dobré. Ale mrzí mě, že spousta lidí není schopna přijít a říct mi to do očí a schovávají se jen za nějaké zprávy. Tohle mě nejvíc mrzí. Každou kritikou se snažím víc pracovat a dávat tomu maximum.

Nedávno se vás v dotazech na generálního manažera zastal i Martin Hosták. Taková podpora nadřízených musí potěšit, ne?

To určitě. Pro každého hráče je dobré, když cítí, že za ním někdo stojí. Ale já nechci, aby se mě někdo zastával. Kritiku unesu, ale zároveň řeknu i svůj názor. Lidé většinou hledají něco, aby druhého poškodili. Chci jim říct, že mě to jen nakopne. Asi některé zklamu, když řeknu, že nejsem uražený.

Nabrali jste fyzické i psychické síly v reprezentační pauze před finišem základní části, kdy budete dotahovat šestibodové manko na Litvínov?

Potrénovali jsme maximálně, bylo to náročné. Jsme maximálně připravení zabojovat o předkolo. V momentální situaci to pro nás bude úspěch dorovnat šestibodovou ztrátu a hrát v předkole.

Je to velká ztráta?

V této situaci, jak je liga vyrovnaná, ani ne. Dnes může v extralize porazit poslední prvního. Dá se to dohnat, když budeme hrát poctivě, je to reálné.

Zítra vás čekají Karlovy Vary, v pátek jedete na led neoblíbeného Liberce a v neděli hostíte Vítkovice. Bude to rozhodující týden?

Nejen tento týden. Nemůžeme si dovolit prohrát zápas. To už by byla velká ztráta. Jdeme ke každému zápasu tak, jako by byl náš poslední. Každý zápas až do konce sezony bude pro nás důležitý.

Je v kabině cítit odhodlání nebo už i nějaké pochyby?

Pochyby vůbec. Bojovnost je velká. Jdeme do sebe hodně, na tréninku si řekneme, co chceme hrát. Už v Hradci po první třetině, která nebyla vůbec dobrá, jsme si řekli, že pokud chceme bojovat o nějaké setrvání v šancích o předkolo, musíme zabrat. A pak jsme se zvedli. Přitom Hradec hrál výborně. Žádná odevzdaná nálada není, všichni chceme jít do předkola. Uděláme pro to všechno.

Přitom před zápasem v Hradci měl údajně motivační řeč k týmu generální manažer Martin Hosták. Co se stalo v první třetině, která alespoň v televizi vypadala strašidelně?

Byli jsme dobře připravení. Bohužel máme problémy se zápasy před reprezentační pauzou. Nevím, jak to bylo jindy, ale já chci každý zápas odehrát na sto procent. Hradec nás prostě přejel. Oni prý odehráli nejlepší první třetinu za celou sezonu. Naštěstí nedali ještě víc gólů.