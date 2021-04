„V noci spím dobře, někdy se ani nevzbudím, náročnější je to spíše pro přítelkyni. Veškeré volno hlavně směřuji tomu, abych jí pomáhal. Určitě se nenudím,“ usmívá se řízný bek.

Berani si příliš radostí v průběhu sezony neužili. Po dvaapadesáti kolech základní části nejvyšší hokejové soutěže skončili na předposledním místě, vinou čehož se nepodívali ani do předkola play-off. „Bylo to zklamání,“ připouští Řezníček.

Zatímco svěřencům Roberta Svobody se nedařilo, Dalibor Řezníček patřil k nejlepším bekům Zlína v sezoně. V základní části vstřelil čtyři branky a na dalších dvanáct přihrál. Pouze o jediný kanadský bod si lépe vedl Daniel Gazda. „Z osobního hlediska to byla asi nejúspěšnější sezona, jakou jsem zažil,“ těší zkušeného borce.

„Přes léto jsem se hodně zaměřil na fyzickou kondici. I v říjnu, kdy byla pauza způsobená koronavirem, jsem se snažil být co nejdříve připravený. Vyšlo to, cítil jsem se dobře. Navíc se mi podařilo udržet výkonnost a určitý standard po celou sezonu, což dříve nebývalo pravidlem,“ libuje si v srpnu 30letý bek.

Vydařenou sezonu zlínského odchovance potvrzuje také skutečnost, že jako jediný z celého týmu Beranů odehrál všech dvaapadesát zápasů v základní části. „Bylo to spíše o náhodě. Před tím se mi to za deset sezon ani jednou nepodařilo, zatímco ostatním klukům v jiných sezonách ano. Vyhýbala se mi zranění, více bych v tom nehledal,“ nepřeceňuje netradiční počin.

Zároveň dodává, že se v různých aspektech choval stejně jako dříve. „Co se týče regenerace, tak jsem dělal, co v minulých sezonách. Paradoxně mi vyhovovalo, že zápasy šly v rychlém sledu než by se hrálo dvakrát týdně,“ jde svým názorem proti proudu některých spoluhráčů a protihráčů, kteří ve specifickém ročníku Tipsport extraligy toho v období přestávek měli plné zuby.

Jakou sezonu měl Dalibor Řezníček z pohledu čísel? Společně s nejproduktivnějším hráčem mužstva Antonínem Honejskem se jako jediní dva hráči týmu dostali do kladných statistik plus/mínus. Měli jeden plusový bod. „Určitě jsem rád, že jsem se dostal do plusu, ale zase bych to nepřeceňoval. Maličko to možná svědčí o tom, že se mi dařilo. Byly zápasy, ve kterých jsme dostávali více gólů, těmto minusovým jsem se však vyhnul. Příliš bych to nepřeceňoval,“ líčí pokorně.

I když osobně prožil výbornou sezonu, o zájem dalších klubů se během sezony nezajímal. „Nechával jsem to agentovi, vůbec jsem se s tím nezaobíral. Zápasy šly rychle za sebou, soustředil jsem se hokej,“ měl Řezníček myšlenky pouze na to, aby ve Zlíně předváděl nejlepší výkony.

Zároveň však přiznal, že po konci extraligového ročníku se poptávka dostavila. „Po sezoně nějaké náznaky byly. Nedokážu však posoudit, jestli větší než v době, kdy mi končila smlouva.“

Momentálně je Daliboru Řezníčkovi 29 let, nachází se tedy v nejlepším hokejovém věku. Není divu, že by si ještě někdy rád zahrál mimo české soutěže. „Zahraničí mě určitě láká. Přibývají trendy, že spíše berou mladší hráče. Nevím, jestli to ještě někdy vyjde. Kdyby se naskytla nějaká možnost, přemýšlel bych o tom, nejsem výjimka,“ neschovává se Řezníček.

Dosud jediným stálým angažmá mimo Zlín bylo působení v mezinárodní EBEL. Tehdy si zahrál za Znojmo. Střídavě pak nastupoval jen v nižších soutěžích za Jihlavu a Přerov.

Dovede si tak představit, že někdy vyrukuje proti „svým“? „I když to bylo jen přípravné utkání, tak proti Zlínu jsem už hrál během působení ve Znojmě. Byl to divný pocit. Představit si to ale dokážu. Uvidíme, jestli by to bylo jiné, kdyby se hrál soutěžní zápas. Určitě by to bylo něco speciálního,“ ví dobře 29letý Dalibor Řezníček.