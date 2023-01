Netradičně brzké časy jsou dány pozdním posunem termínu ředitelstvím soutěže, každopádně i tak Zlínští věří v podporu fanoušků. Tabulka je našlapaná, do play off postoupí první čtyři týmy, přičemž rozdíl mezi druhou Olomoucí a pátými Pardubicemi jsou dva body. Zlín je aktuálně třetí, postup má tak ve vlastních rukách.

Ve zlínské kabině panuje dobrá nálada, jak by taky ne, vždyť Moravané ovládli poslední dvě utkání s úctyhodným skóre 22:0. Jejich řádění odnesly nejen poslední České Budějovice (12:0), ale taktéž o play off bojující Pardubice (10:0).

Kvalitní výkony předvedl slovenský reprezentační brankář Miroslav Pastucha, který v obou utkáních vychytal čisté konto. „Užil jsem si každou sekundu na ledě a dvě vychytané nuly samozřejmě potěší, byť práce jsem moc neměl. Každá nula potěší, ale je to hlavně zásluha chlapců, kteří soupeře v sobotu ani v neděli k ničemu vážnějšímu nepustili," chválil spoluhráče gólman, jenž po letošním příchodu na Moravu odchytal pět zápasů. Na premiérovou nulu rovnou navázal. "Ale do kasy jsem přispět nemusel," usmíval se a zároveň se připomenul spoluhráčům, že by se u něj měli o nějakou svačinku přihlásit.

O nadcházejícím víkendu čeká svěřence Tomáše Sedláčka měření sil s Ostravou a Havířovem. Oba týmy už nemohou postoupit do play off, Flamingos jsou šestí, Havíři o pozici před nimi, v obou případech je tedy Zlín favoritem. Potvrzují to letošní vzájemné zápasy, Ostravu Zlín zdolal 22. října 10:1, Havířov o den později 1:0. Tenkrát čisté konto vychytal Stanislav Molek.

„Očekávám, že si poslední zápasy hlavně užijeme, nikdo se při nich nezraní a že body zůstanou doma," věří Pastucha, který působí ve Zlíně prvním rokem a nové angažmá si pochvaluje. „Líbí se mi tady, je tu dobrá parta. V klubu jsem sice nový, ale většinu spoluhráčů jsem znal. Přijetí do kabiny bylo přátelské," líčí Pastucha.

Hráči SHK LAPP ZLÍN si budou muset v sobotu proti svazovému projektu z Ostravy dát pozor především na snajpra Václava Hečka, český reprezentant za 12 utkání nasbíral bilanci 15+4. V brance pak zlobí jeho parťák z nároďáku Martin Kudela. V Havířově se dá za hlavní hvězdu považovat Němec Kuhli-Lauenstein, za 8 duelů dal 8 branek a na 7 nahrál. Ostrava prohrála své poslední dva duely, Havíři pak nebodovali třikrát v řadě.