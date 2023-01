Přestávka jim pomohla, ve druhém dějství měli řadu dobrých šancí, ztroskotali Kindl či Hejcman. Přišel zákonitý v trest, ve 34. minutě, v jediné přesilové hře Dukly v zápase, bylo vyrovnáno. Prosadil se zkušený Skořepa.

Když ale bylo potřeba, znovu zaúřadovala ve skvělé formě hrající první lajna – Kratochvíl od mantinelu našel najíždějícího Sedláka, ten si zpracoval puk rukou a nekompromisně zakončil.

Nejlepší období sezony a postup tabulkou! Berani vyhráli popáté v řadě

Od gólu Jihlavy uplynulo jen 51 vteřin. „Tato brzká důležitá branka nám pomohla. Zápas se pak vyvíjel v naší režii, vůbec to nebylo špatné,“ těšilo Horáka, kterému udělala radost i druhá útočná lajna s Honejskem, Mrázkem a Kubišem. Ta se v posledních devíti minutách trefila dvakrát. „Jsme rádi, že se prosadili,“ pokýval hlavou mladý kouč.

Vítězství Beranů bylo zasloužené. V zápase se ovšem objevila hluchá místa, která by je příště mohla mrzet. „Budou v každém zápase, to se stává. Hokej nejde hrát bez chyby, ty tam jsou a budou. Musíme se z nich poučit a pracovat tak, abychom je příště nedělali,“ velí někdejší obránce.

Ševci by do dalších zápasů rádi vylepšili přesilovky. Proti Jihlavě jich nevyužili pět. Mnohdy však měli smůlu, za zmínku stojí tyč po dělovce Gazdy. „Chybí tomu i štěstí. Situace jsme kolikrát moc přehrávali, zbytečně jsme si to dávali krosovými přihrávkami. Chce to zjednodušit, z modré to dostávat k bráně a tam to dorazit,“ vidí recept na zlepšení.

Brankář Kašík nadobro opouští Berany. Končí také Honzík

Výhru stvrdili až v 52. minutě, kdy se 14. brankou v sezoně prezentoval Mrázek. Góly však mohly přijít mnohem dříve. „Stále to ještě není stoprocentní. Jsou tam situace, kdy to je lajdácké. Jsme rádi, že jsme dali čtyři góly a urvali to.“

Šestou výhru v řadě chtějí urvat už v pondělí. Od 17.30 hodin míří na Lapač. Druhý Vsetín má nyní tři výhry za sebou, na první Třebíč ztrácí tři body. „Derby je svátek pro celý region. Konečně budeme chtít dovézt vítězství! Pro diváky i nás je to důležité,“ uvědomuje si Horák.

Zlínští hokejisté přitom poprvé v sezoně půjdou do vzájemného střetnutí v lepším rozpoložení než soupeř. „Na psychiku nám to určitě pomůže. Zápasy se ale začínají od nuly. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ nemůže se dočkat asistent trenéra Beranů.