„Zákrok byl veden na protivníka, který vzhledem k prodlevě po předchozím odehrání puku již nemohl být považován za hráče v držení kotouče. Na jeho zabrzdění reagoval hráč tak, že proti němu vystoupil, přičemž ho kolenem zasáhl do oblasti kolenních kloubů a vazů," vysvětlila disciplinární komise potrestání Suchánka.

36letý bek se během uplynulých dvou let disciplinárně provinil, i vinou toho mu tak navíc bude odebráno 10% základní měsíční odměny.

Zatímco Suchánek bude v dalších dvou zápasech chybět, tak Frömel se tento týden může účastnit reprezentačního srazu do devatenácti let. Ještě před odjezdem do finského Vierumäki pro oficiální stránky Beranů popsal zmíněný zákrok.

„Dostával jsem puk ve středním pásmu, jeli jsme tři na tři a já jsem nahazoval Očkovi do středu. Jeden z jejich hráčů mě chtěl zastavit, já mu uhnul ale bohužel mi trefil koleno a jak jsem padal, tak mi v něm trochu škublo. Naštěstí to nebylo nic vážného, o přestávce jsem to rozjezdil a zápas v pohodě dohrál,“ oddechl si 18letý Frömel, který na svůj první bod na dospělé úrovni stále čeká. V dresu juniorů se v letošní sezoně pyšní bilancí 16 zápasů/22 kanadských bodů.