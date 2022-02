„Chtěli jsme pro něj vybojovat vítězství, bohužel se to nepodařilo. Spousta zlínských kluků prošla jeho rukama,“ měl Jenáček na mysli mimo jiné brankářskou oporu Libora Kašíka.

Prohra s Třincem a tříbodový večer Kladna znamenají, že ševci už po nedělním zápase v Mladé Boleslaví můžou mít definitivní razítko sestupu do Chance ligy. „Jsme smutni po zápase, který nám mohl dát naději. Doléhá to na nás, je to bezprostředně po utkání,“ těžko hledal slova lodivod zlínské lavičky.

Po Zlíně se mi nechodí dobře, přiznává Okál

Byly to přesilové hry, které napověděly o osudu duelu. Berani za stavu 1:0 tu svoji nezahráli vůbec dobře, v průběhu zápasu nepotrestali další čtyři vyloučení hostů. Ke konci střetnutí za stavu 1:3 nezužitkovali ani minutu a tři čtvrtě dlouhou dvojnásobnou početní převahu.

Oceláři při první příležitosti "pouze" měli větší tlak, podruhé udeřili pět vteřin před koncem. Um znovu ukázali při své třetí trefě v zápase. „Třinec má v přesilovkách třicet procent využití, potvrdil to. A to navzdory tomu, že jsme se na tyto situace připravovali. Kvalita hráčů pak vystupuje navrch. My jsme naopak góly při našich možnostech a přesilovkách nedali," posteskl si Luboš Jenáček.