Další šanci dostal až po měsíci proti vedoucí Porubě, zde mu pro změnu protihráč vyrazil dech.

Ve středu proti Slavii nastoupil teprve do sedmého utkání sezony. Díky solidnímu výkonu to nyní vypadá, že na svoji příležitost si tentokrát bude muset počkat jeho brankářský kolega.

Pojďme po stopách vítězství. Jak byste zápas zhodnotil?

Měli jsme delší pauzu, trenéři ji skvěle vyplnili, byli jsme dobře fyzicky připraveni, což se ukázalo v první třetině. Hned zkraje zápasu jsme dali gól, ze čtyř šancí padly tři branky. Hodně nám to pomohlo. Pak se ukázala síla Slavie – je sice předposlední, hraje však sympaticky. Nedávno navíc posílila. Byla tam spousta situací, které jsme vyřešili se štěstíčkem. Za tři body jsem rád.

Slavia v power-play snížila na rozdíl jediné branky. Jak jste viděl konec utkání?

Zápas jsme sehráli dobře, svým způsobem jsme ho ovládali. Vyvarovali jsme se chyb z Prostějova. Závěr mě však trochu mrzí. Ještě to musíme zlepšit a ponaučit se. Chceme být úspěšní v play-off, případně v baráži. I když je to daleko, tak je potřeba se to učit už teď a zápasy dohrát v co nejvyšší kvalitě. Ne vždy to může dopadnout jak nyní.

Kašík: Vyrazil mi dech. Byla to jedna z nejnepříjemnějších věcí v hokeji

Naskočil jste do sedmého zápasu sezony. Naposledy před týdnem v Litoměřicích, kde jste v polovině utkání vystřídal Daniela Hufa…

Pro mě osobně je těžké naskočit po delší zápasové pauze. Jde to pak vidět jak si věřím, jak chytám. Doufám ale, že proti Slavii to nešlo poznat. S trenéry jsem se na to dobře nachystal. Musíte být pořád připraveni, pracovat a neklesat na mysli. Hodně jsem si užíval, že zase chytám.

Slavia na vás vyslala 43 střel. Byl jste rád za takový zápřah?

To slyším poprvé. Kluci hráli skvěle dozadu, spousta střel byla z větší vzdálenosti. Slavii nepouštěli do větších šancí. Až na tři čtyři výjimky mi kluci hodně pomohli. Jsem jim za to vděčný.

Předchozí zápasy vám osobně tolik nesedly, kolikrát jste neměl štěstí. Sedlo si tentokrát vše?

S pokorou jsem strašně rád, že to takto dopadlo, že jsme vyhráli. U prvního gólu jsem tam nic neviděl, jenom mě to lízlo. U druhého mi to tam tečoval náš hráč. Jsou to góly, které můžu chytat navíc. Vyřešil jsem však i těžké situace. Musím být na sebe tvrdý a pracovat dál. V některých zápasech jsem možná měl smůlu, vždy je to o tom, jak se na to připravíte. Jak říkal jeden trenér gólmanů, chytit se dá všechno. (úsměv)

Noví spolumajitelé pro Berany! Zmenší se podíl spolku

Hráli jste v pražském Edenu. Nastoupil jste zde někdy?

Chytal jsem tady finále juniorky. Byl to neskutečný zápas, letělo na mě velké množství střel. Tehdejší tým Slavie byl našlapaný. Předtím jsme navíc porazili Spartu. Na finále byla neskutečná atmosféra. Vyhráli jsme tady, to se nezapomíná. Pak jsem zde ještě byl s nároďákem na přípravném kempu.