Třetí trefa kapitána v sezoně nakonec přinesla bod. Vůdce hokejistů PSG Berani Zlín Tomáš Žižka po porážce 2:3 v prodloužení s Plzní po delší době velmi střízlivě zhodnotil aktuální stav jedenáctého týmu extraligové tabulky. „Už jsme zažili daleko horší věci,“ vybavuje si 39letý bek Žižka.

Bod je dnes málo, co?

Je málo, ale v naší situaci potřebujeme jakýkoliv bod. Měli jsme špatný zápas ve Vítkovicích, který nám nevyšel a chtěli jsme jej odčinit a vyhrát. Momentálně nás sráží nízká produktivita a potřebovali bychom víc gólů, abychom to urvali. Kvalita posledních soupeřů byla ofenzivně docela vysoká. Nemůžeme čekat, že s nimi budeme hrát na nulu. To je těžké. Oni nějaké své šance dají. Je to škoda. Měli jsme to dobře rozehrané, vedli jsme 2:0. Bohužel.



Kde vidíte příčinu, že jste slibný náskok neudrželi?

Vždy se říká, že po vstřeleném gólu je potřeba vydržet bez inkasované branky aspoň tři čtyři střídání, aby se hra uklidnila. Jenže oni hned odpověděli gólem. Nás to sráží, stejně jako špatně sehrané přesilovky. Kolikrát se z přesilovky na střídačce nemůžeme psychicky dostat. Jsme z toho nalomení, protože se nám přesilovky nedaří a nemůžeme se o ně opřít. Dnes jsme jich měli docela dost, hráli jsme i dvojnásobnou čtyři na tři a nejsme schopní v ní nic udělat. Nemáme klid na hokejkách. Teď máme těžké soupeře za sebou, neříkám, že lehké před sebou, ale teď to jsou pro nás důležité zápasy, které musíme zvládnout. Tam se bude lámat sezona.



Přesilovky jsou jen o hlavách?

Určitě. Na tréninku to každému lítá tam a zpět. V zápase dělá hlava trošku víc. Nepovede se vám střídání a už se vám puk na hokejce vrtí a není tam potřebný klid. Nejsme schopní se o přesilovky opřít, což nás stojí jeden až dva góly v zápase.



Přitom ve Zlíně byla vždy v minulosti výhoda, že jako mančaft se o pověstné přesilovky dokázali opřít…

To je základ na celém světě. Nerovnovážné situace rozhodují zápasy. Dnes je těžké se prosadit při hře pět na pět. Porazí nás jedna lajna. Věděli jsme, že v ní mají sílu, soustředili jsme se na ně, ale bohužel borci mají kvalitu. Musíme uznat, že nás přehráli. Nemyslím si, že jsme dnes byli horší.





Jaká je nálada v kabině po posledních zápasech?

Je to třeba horší, ale potřebujeme si vzít ze zápasů pozitivní věci. Měli jsme dobrá střídání i šance. Za stavu 2:1 jsme měli úplně stejnou šanci zvýšit na 3:1. Oni ji dali, my ne. Nemůžeme si říkat, že jsme na tom nyní špatně. Musíme si v pondělí psychicky odpočinout a od úterý nás čeká náročný trénink. Musíme se připravit zase na pátek. Hra nevypadá špatně, ale nebodujeme. A to nás sráží.



Celý tým by potřeboval větší bodový příspěvek od hráčů, kteří jej měli původně táhnout. Tedy Honejska, Hermana a Okála. Právě oni by měli hrát přesilovky a bodovat. Souhlasíte?

Jasně. Ale tihle kluci to samozřejmě vědí. Každý měl před sezonou nějakou roli. Sezona se nějak vyvíjí, bohužel jim to nyní nelepí, ale lepí to jiným klukům. Mančaftu je potřeba dát nějakou přidanou hodnotu. Když to nejde střelecky, najít v sobě něco jiného. Kdo by řekl, že to dnes bude stát na Onderovi (Ondráčkovi) s Piškotem (Kubišem) a Fořťákovi (Fořtovi), kteří měli být borci v záloze.



I proto vzhledem k těmto okolnostem není zisk 44 bodů úplně hrozný a jistý polštář na beznadějné Pardubice máte.

Jde nyní o to udělat nějaké body, nějakou šňůru a dotáhnout se k desítce. Jsme v těžké situaci, některé zápasy nevypadají úplně špatně. Trápí nás střelecká mizérie. Když dáme tři čtyři góly, tak vyhrajeme.



Spousta z vás už v týmu zažila mnohem horší situaci, takže se nerozklepete. Je to výhoda?

Už jsme zažili daleko horší věci. Ale my si musíme vzít ta pozitiva a od nich se odrazit. Zároveň si vytknout i negativní věci. Ale pokud jsou na ledě hráči, kteří vás přehrají svou kvalitou, co na to máte říct. Kvalita tam prostě je a my ji musíme respektovat. Musíme tomu dát ale všechno.



Nechybí vám jedna lajna, která by to každý zápas vzala na sebe a rozhodla?

To je všude. Co chybělo třeba české dvacítce na šampionátu? Přesně tohle rozhoduje zápasy. To jsou hráči, na kterých to má stát a jsou rozdíloví. My jsme dnes rozdílové hráče neměli. Bohužel.