29letý útočník se přesně 60 vteřin před koncem základní hrací doby dopustil faulu v útočné třetině, čímž domácí poslal do čtyř.

Hosté tuto situaci dokázali nekompromisně potrestat a dojít si pro tři body.

„Zakončoval jsem na bránu, tečovaný puk letěl do sítě. Říkal jsem si: „Je to dobré, máme útočné pásmo,“ věřil Šlahař ve výhodnou pozici svého týmu.

Vše se ale během několika vteřin změnilo – na místo myšlenek na třetí trefu Beranů v zápase musel usednout na trestnou lavici.

„Za sebou jsem viděl hráče. Necítil jsem však, že bych ho atakoval, možná jsem si toho jen nevšiml,“ okomentoval svůj trest.

„Každopádně přišlo vyloučení, které bylo smolné. Po něm nastala rozhodující branka hostů,“ připomněl úspěšné počínání českobudějovického Voženílka, který překvapivým zakončením na brankovišti zaskočil domácího brankáře Daniela Hufa.

Nebylo tedy divu, že úspěšná trefa hostujícího forvarda zlínským přinesla tvrdý direkt.

„Těžko hledám slova, která by celý zápas vystihla,“ smutnil Jakub Šlahař, který snížením na 1:2 dosáhl na sedmou trefu v letošní sezoně.

Po konci střetnutí se na utkání snažil najít pozitiva.

„Za stavu 0:2 jsme to nezabalili a vrátili se do zápasu. Konec byl bohužel špatný.“

Jedním z klíčových okamžiků duelu byla druhá trefa hostujícího Beránka. Ten se natlačil až do brankoviště domácích, přičemž Hufovi viditelně zabránil v pohybu.

I když byla využita možnost videorozhodčího a také trenérské výzvy, branka aktuálně posledního mančaftu nejvyšší soutěže přesto po téměř čtvrt hodině byla uznána.

„Rozhodčí to vidí nejlépe – volali na video, dívali se. Rozhodli, jak rozhodli, musíme to respektovat,“ nehodlal více rozebírat tento moment.

Odpolední nezdar dostal hokejisty Zlína do velmi těžké situace – nedokázali se dotáhnout na 12. příčku zajišťující play-off.

Do konce základní části přitom zbývá šest kol.

„Rozhodně to neodevzdáme, v žádném případě! Můžu to říct za každého kluka, co tady v šatně sedí,“ vyslal Jakub Šlahař jednoznačný vzkaz zlínským fanouškům.

„Půjdeme zápas od zápasu. Hned další utkání nás čeká těžký soupeř, v úterý přijede Třinec,“ poukázal na sílu nejlepšího týmu extraligy, který vyhrál poslední čtyři zápasy za sebou.

Šlahař si společně se svými hokejovými parťáky do následujícího duelu bude chtít přenést pozitivní záležitosti z utkání proti Českým Budějovicím.

„Z tohoto smolného zápasu si vezmeme to dobré a budeme bojovat,“ burcuje zkušený forvard.

Věří však, že zlínská do mise play-off je ještě reálná?

„I zázraky se dějí,“ nehodlá se vzdát Jakub Šlahař.