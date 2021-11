„Branka určitě povzbudí, pomůže mi do dalších bojů,“ nepochybuje borec, který ve Zlíně společně s parťákem Oscarem Flynnem hostuje do konce probíhajícího extraligového ročníku.

Hokejistům Zlína však tato branka ve 23. kole Tipsport extraligy proti Rytířům paradoxně uškodila.. Jakoby přestali hrát. Hosté naopak přidali v agresivitě. Výsledkem bylo nejprve vyrovnání ve hře čtyři na čtyři, těsně před koncem prostřední části se navíc hosté dostali do vedení 2:1. „Zlomilo se to druhou trefou v přesilovce Kladna. Byl to hloupý gól, který nás dostal do kolen. Dostat 12 vteřin do konce druhé třetiny… Víte, jak to je. Gól do kabiny se prostě nesmí dostat,“ zdůrazňuje zlínský forvard, který ve třinácti letošních zápasech v dresu Beranů zapsal dva kanadské body.

Hosté navíc zkraje třetí třetiny udeřili potřetí. Ve zbytku duelu se prosadili ještě dvakrát, utkání nakonec ovládli 5:1. Hokejisté Zlína tak po 22 odehraných zápasech na předposlední Rytíře ztrácí deset bodů. „Máme na sobě deku, musíme se zvednout. Nepomůže nic jiného, než pořádná dřina. Musíme věřit, že to zlomíme,“ velí Zbořil.

Zbořil s Flynnem do Baťova města přišli na začátku uplynulého měsíce, když se na druhou stranu republiky vydal ještě tehdejší kapitán Beranů Tomáš Fořt. Zdejší prostředí, a to nejen to hokejové, tak už stihl poznat.

„Město je po životní stránce pěkné, prostředí hezké, hodně přírody,“ pochvaluje si krásy Moravy.

Hokejové hledisko je však i vzhledem dosavadním výsledkům za očekáváním – i po osobní stránce. „Sám se sebou být spokojený nemohu, mé výkony tomu zatím neodpovídají,“ uzavřel Adam Zbořil, který od kategorie „U-16“ do kategorie „U-20 reprezentoval Českou republiku v mezistátních zápasech. Národní dres celkově oblékl v čtyřiapadesáti utkáních. Za „A“ nastoupil do dvou duelů.

Hokejové Berany momentálně bude čekat téměř čtrnáctidenní volno od soutěžních zápasů – vzhledem k začínající reprezentační přestávce další zápas odehrají až v pátek 19. listopadu, kdy na Zimním stadionu Luďka Čajky přivítají Olomouc.