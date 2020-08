„Z celého dosavadního poháru se pro nás jednalo o nejnáročnější utkání. Přerov hrál velice dobře. Bylo to těžké na psychiku. Musíme poděkovat mladému brankáři (Michal Kořének), že nám dal šanci zápas zvrátit. Po vyrovnání se hra zvedla,“ těšilo asistenta hlavního trenéra Martina Hamrlíka.

Zlínským hokejistům především daly zabrat první dvě třetiny, ve kterých se jim nepodařilo překonat hostujícího brankáře Ondřeje Kacetla.

„Během této doby jsme působili nezodpovědně. Na naší hru tam bylo hodně brejků, zůstávali jsme za hráči. Ke všemu jsme vzadu neměli třetího útočníka. Byli jsme hodně netrpěliví. Jelikož to nevycházelo v úvodní části, tak jsme vše chtěli zvrátit ve druhé. Zápasy se však vyhrávají až ve třetí třetině,“ zdůraznil Hamrlík.

47letý trenér po konci duelu nebyl spokojený s častým vylučováním svých svěřenců.

„Už jsme se o tom bavili při zápase, že to začneme trestat. Fauly jsou zbytečné a naivní. Zápas jsme obrátili na svoji stranu a okamžitě jsme zase šli ven. Možná to budeme pokutovat už teď. Po dobrém to nejde,“ mrzí rodáka ze Zlína.

Někdejšího obránce naopak potěšily výkony mladých hráčů.

„Všichni hrají výborně. Nemůžu říct, že by někdo z nich zaostával. Do kabiny dobře zapadli,“ chválil Martin Hamrlík.

Zlínské hokejisty po úterní výhře čeká čtvrtfinálový duel proti Pardubicím, které se 13 body uspěly ve skupině C. Úvodní zápas Berani sehrají na domácím ledě.

RADEK ŠTOHL