Po 40 minutách jste vedli 3:1. Co se stalo ve třetí třetině? Dlouho jsme je k ničemu nepustili, první střelu měli v desáté minutě a hned z toho byl gól. Bohužel jsme přišli o dva body. Jsem nas.aný, to ale všichni. Můžeme být jen sami na sebe.

Přišla trochu ztráta koncentrace?

To si nemyslím. Říkali jsme si, že to budeme hrát jednoduše. Navíc máme zkušený mančaft, tyto situace bychom měli zvládat, dohrávat je. A za stavu 3:1 ve třetí třetině si to v klidu pohlídat. Přišly dvě chybičky, bohužel nám to tam spadlo.

Rozzlobený Sedlák starší: Nezvládli jsme to, musíme pracovat! Sadovikov se vrátí

Ztráta vedení v závěru zápasu nepřišla poprvé v sezoně…

Musíme se na to zaměřit, přicházíme tím o body. Měli jsme dvě výhry v řadě, navíc po úspěšném derby, body se pak musí sbírat. Je to škoda, byli jsme jasně lepším týmem, vypracovali jsme si dost šancí. Je potřeba z nich dávat góly.

Bylo po zápase v kabině dusno?

Když to takto poděláme, tak je samozřejmě dusno. V kabině jsme si to vyříkali, musíme nasadit montérky a do Chrudimi jet pro tři body.

V sezoně jste už poosmé jeli nájezdy, čtyřikrát jste hráli prodloužení. Přesně třetinu zápasů jste absolvovali nad základní hrací dobu. Svědčí to o něčem?

Upřímně nevím, že jich bylo tolik. Nedokážu říct, zda to o něčem svědčí. Musíme jít zápas od zápasu, vždy chtít urvat tři body. Teď jsme dva ztratili, ve středu je další zápas. Můžeme o tom přemýšlet do půlnoci a pak to hodit za hlavu a získat si fanoušky zpátky na naši stranu. Aby znovu chodili a abychom je hokejem bavili.

OBRAZEM: Berani potřetí padli s Litoměřicemi. O výhru přišli v závěru

Osobně jste proměnil nájezd podruhé v řadě. Zaměřoval jste se na ně už před příchodem do Zlína?

Dříve jsem je jezdil. Ještě za pana Říhy (Miloš Říha) jsem na nich byl jednou nebo dvakrát, to jsem ale neproměnil. Už jsem jet nechtěl. Trenéři na Vsetíně mě pak určili. Hufino (Daniel Huf) mi pak řekl, ať udělám, na co si věřím, tak jsem to udělal. (úsměv) Teď jsem chtěl provést něco podobného, Pařez (Lukáš Pařík) ale provedl první pohyb, hodlal mi to zavřít dolů. Pak z toho byla žabička na vyrážečku. Lanýž (Martin Lang) ho taky udělal, škrtlo mu to však beton. Škoda.

V nájezdech je potřeba hodně improvizovat, že?

Dřív jsem si to hodně bral. Teď však vypnu hlavu a čekám na první pohyb gólmana nebo se snažím něco vymyslet.

O dva dny dříve jste pomohl rozhodnout derby, v tom prvním na Lapači jste naopak prohráli. Zároveň tehdy zaujal váš pěstní souboj s domácím Jandusem…

Derby vás vždy vyhecuje, zažil jsem to i v zápasech Pardubic s Hradcem Králové a to z obou stran. Lidi to žerou. Na ledě jsou emoce, můžeme se pošťuchovat, porvat. Rivalita může být, ale v rámci mezí. Po derby jsem se dozvěděl, že fanoušci někoho napadli, což k tomu nepatří. Někde jsem četl, že šlo o šestnáctiletou holčinu s tátou nebo kým, mělo být na ně pětadvacet lidí. Když toto někdo dokáže, tak v hlavě asi nemá vůbec nic. Ať si každý sáhne do svědomí.