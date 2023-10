Čáp po bitce: Gólmana musíme chránit, chodili do něj pořád

Vstřelil první gól v derby v letošní sezoně. Na to si však už patrně nikdo nevzpomene. Drtivá většina fanoušků si Zdeňka Čápa spojí s bitkou s Tomášem Jandusem. 31letý bek tím reagoval na nájezd protihráče do zlínského brankáře Daniela Hufa. „Chodili do něj pořád,“ štvalo obránce Beranů.

Trenéři po prvním derby sezony. | Video: Deník/Radek Štohl