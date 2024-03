Stačí se podívat na čísla, tolik omílané statistické okénko. Daniel Huf měl ve čtvrtfinále úspěšnost zásahů 92,47 %, v průměru obdržel 2,32 gólu na zápas. V táboře Prostějova to je zcela jiný případ.

Sérii začal Jaroslav Pavelka, ve druhém utkání dostal šanci Marek Štipčák. Ve středu si sice jako první stoupl do branky Pavelka (v play-off 82,35 % úspěšných zákroků), utkání ale dochytal Štipčák (86,96 %). Ani jeden z nich své mužstvo na rozdíl od Hufa nepodržel.

Kdo do semifinále? Beranům „hrozí“ i Přerov, začít můžou doma

„Už před čtvrtfinále jsem říkal, že brankáři určí sérii, což se také stalo. Pokud gólman pustí dvě nahozené střely od modré, tak to na mužstvo musí působit naprosto negativně. Naštěstí jsme měli lepšího brankáře, Hufino byl ve všech zápasech kvalitnější, všechny puky, co tam lítaly, dokázal chytit, zatímco ti jejich to vyráželi jen před sebe. Bez dobrého gólmana play-off hrát nejde!“ říká jednoznačně.

Že brankáři v této sérii sehráli velkou roli nemá cenu debatovat. Jak už však předeslal člen Síně slávy zlínského hokeje, čtvrtfinále ovlivnily další faktory. Včetně ztráty dvougólového vedení Prostějova v prvním zápase. „Za stavu 3:2 pak měli přesilovku, mohli v ní dát čtyři góly – dvakrát netrefili bránu, dvakrát je vychytal Hufino. Když nedáte branky, můžete hrát, jak chcete,“ uvědomuje si Čech.

Berani nakonec dorazili Jestřáby ve své domovině, kdy po hladkém průběhu zvítězili bez problémů 6:2. „Utkání samozřejmě ovlivnily první dva góly, bohudík jsme je dali. Bylo to velice pozitivní, Prostějov nebyl schopný nás přehrát,“ těší 72letého odborníka.

Perfektní zápas, týmový výkon! Srdínko po postupu vyzdvihuje i fanoušky

Zápasy divácky táhly, do Baťova města ve středu dorazila třetí nejvyšší návštěva sezony. Beranům výrazně pomohla k ukončení série. „Atmosféra byla velice pěkná. Je důležité, že přišlo hodně lidí, což je pozitivum pro další zápasy. Pět tisíc diváků je úplná paráda, prostě krásná návštěva. Kluci se odvděčili, využili vše, co jsme měli!“

Mezi Zlínem a protivníkem z Hané se očekávala nejvyrovnanější partie z celého čtvrtfinále letošního play-off Chance ligy. Paradoxně se dohrála nejdříve ze všech. „Docela mě překvapilo, že to skončilo 3:0. Prostějov má dobré hráče a střelce, někteří se objevili v extralize. Jen nedávali góly. Jejich gólmani by navíc nechytli ani kopačák,“ usmívá se Zdeněk Čech.

První krůček splnili, k vítězství v soutěži však ševci musí uspět v dalších dvou sériích. Semifinále začnou venku v úterý a ve středu, poprvé se doma představí v sobotu a neděli. „Bráníme lépe než v průběhu sezony, je to zodpovědnější. Hráči se vrací, makají. Navíc dokázali využít své šance,“ vyzdvihuje bývalý útočník přednosti, od čeho by se hokejoví ševci mohli v dalších utkáních odrazit.

Objektiv Jana Zahnaše: 5 103 diváků a postup Beranů. Byli jste u toho?

Zdeněk Čech má o zlínském hokeji stále dobrý přehled. V závěru února navíc nechyběl na exhibici mezi Real TOP Praha a Zlín Stars, když stál na střídače místních hokejistů. „Bylo to pěkné,“ pochvaluje si.

„Dostal jsem se do komunikace s Honzou Kollerem a dalšími. Tito kluci něco ve svých profesích dokázali, přesto to jsou zcela normální lidi. Celkově panovala slušná atmosféra. Hlavně to mělo charitativní podtext,“ připomíná výtěžek, který putoval na konto pro Marianku Vaněčkovou, která trpí vzácnou svalovou atrofií.

Vedle sebe měl další legendu – bývalého trenéra české a slovenské hokejové reprezentace Vladimíra Vůjtka staršího. „Od jeho návratu do Česka jsme v kontaktu, minimálně se spolu potkáváme každý rok. Bylo to úplně v pohodě,“ hlásí Čech, který před třemi dekádami asistoval Vůjtkovi na střídače Zlína. Tento tým v sezoně 1994/1995 dotáhli až do finále proti Vsetínu, ve kterém neuspěli.