Je to přesně ten Zdeněk Sedlák, který před rokem zaujal při příchodu do Zlína – nebojí se provokovat, vrýt se soupeřům pod kůži. Být důrazný na brankovišti. Je však také hodně aktivní, snaží se být na kotouči. Když se týmu nedaří, tak přitvrdí.

Ani po středečním vyrovnání Znojma na 4:4 to nezabalil. Chtěl všechny tři body. Hned se vydal do útočného pásma a rval se, jak to jen šlo. Nakonec to byl on, který celý zápas rozhodl, v sedmé sérii samostatných nájezdů překonal Strmeně.

Této loterie se za ševce účastnil poprvé od doby, kdy v magický den svých 23. narozenin v semifinále Chance ligy poslal Berany do vedení 3:1 na zápasy.

„První nájezd jsem chtěl udělat úplně totožné, gólman tam však šel dobře lapačkou, trochu mu to lízlo,“ popsal za dva měsíce 24letý borec svůj úvodní neúspěšný pokus proti Orlům.

„Věděl jsem, že druhý nájezd musím dát nahoru. Nechtělo se mi jít do blafáku, led nebyl úplně ideální,“ prozradil recept na vítězství za dva body.

Nezaujal však jen svým rozhodujícím pokusem, vidět byl celou dobu. Typickou prací na brankovišti se postaral o vyrovnání na 1:1, měl další šance. Na hostujícího brankáře vyslal 10 střel!

Jen pro představu – Přerovu o 11 dní dříve ve Zlíně stačilo k vítězství 13 pokusů.

„Od návratu se cítím výborně, chtěl bych na to navázat! Zároveň bych si přál, abychom s klukama více vyhrávali, uhrávali tyto těsné zápasy a posunuli se výše tabulkou,“ přeje si Sedlák týmové úspěchy ševců.

Domácí proti Znojmu mohli (a měli) slavit tři body. Nakonec se však museli spokojit s dvoubodovým příspěvkem do tabulky druhé nejvyšší soutěže. Ačkoliv po první třetině prohrávali 1:2, do 29. minuty otočili na 4:2. Ztratit doma dvougólový náskok se kouše těžko.

„Měli bychom to zvládnout lépe,“ uvědomuje si. „Škoda poslední minuty, kdy jsme to nechali vyrovnat. Musíme to zvládnout lépe. Vyhrát doma je ale fajn, musíme v tom pokračovat!“ velí borec s třiadvacítkou na dresu.

Střetnutí uprostřed týdne bylo pro Sedláka specifické. Na druhé straně stanul Petr Kratochvíl, se kterým v loňské sezoně společně s Denisem Kindlem vytvořili údernou formaci.

„Pošťuchovali jsme se každé buly. Zažili jsme toho spolu hodně, bylo to speciální,“ nezastírá forvard Zlína, který by případný návrat Kratochvíla k Beranům rozhodně přivítal.

„Vloni jsme si dost vyhověli, všichni tři jsme si sedli, hokejově i lidsky. Určitě mě to mrzí, je to škoda. Takový je ale hokej, chvíli jsme kamarádi, chvíli protivníci.“

O specifičnosti tohoto sportu mluví i letošní případ Zdeňka Sedláka. Klub ho v průběhu ročníku poslal na hostování do Frýdku-Místku, v jehož dresu naskočil i proti ševcům. Přímo v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky.

„Bylo to zvláštní, hodně speciální. Ani nevím, jak bych to popsal,“ říká na rovinu.

Odchod Sedláka mladšího se uskutečnil ještě za předchozího trenéra Miloše Říhy. Do období od začátku jarní přípravy by se však příliš pouštět nechtěl.

„Nerad bych se k tomu vyjadřoval, vracel. Co bylo, to bylo, teď je teď. Musíme se dívat dopředu,“ prohlašuje rezolutně.

„Teď se cítím daleko lépe ve všech směrech. Více k tomu nechci říkat, omlouvám se,“ dodává bývalý mládežnický reprezentant.

