Byl jedním z důležitých faktorů zlínského vzestupu, po deseti měsících se však vydává na další cestu. Hokejový útočník Zdeněk Sedlák ve druhé polovině října odchází na hostování do Frýdku-Místku.

Zlínští fanoušci oslavují vítěznou trefu Zdeňka Sedláka ve 4. semifinálovém duelu Beranů s Třebíčí. | Video: Břenek Martin

„Kádr A-týmu hokejových Beranů doznává dalších změn. Na hostování odchází útočník Zdeněk Sedlák, který v mužstvu nedostával dostatečný prostor. Třiadvacetiletému forvardovi přesto patří poděkování za služby odvedené zejména během jarního tažení vstříc play-off a samotných vyřazovacích bojů,“ informovali Berani v průběhu středečního odpoledne.

„Na začátku nového ročníku se ocital i mimo zápasovou sestavu. Je to produktivní mladý hráč a je potřeba, aby hlavně hrál v zápasovém rytmu. Jsem rád, že z nabídek, které obdržel se Zdeněk rozhodl pro hostování ve Frýdku s možností střídavých startů do Třince. Věřím, že se mu v novém týmu podaří navázat na loňskou úspěšnou sezónu a do play-off série bude případně moci zásáhnout i u nás v klubu,“ přiblížil GM Zlína Jan Pravda.

Sedlák mladší přišel k Beranům v prosinci loňské sezony. I díky němu se ševci zvedli, v 36 zápasech získal 18 kanadských bodů. Do paměti se zapsal v šestém finále Chance ligy proti Vsetínu, kdy přihrál na rozhodující gól Martinu Novotnému.

V letošní sezoně toz jeho strany nebylo takové, jak by si většina fanoušků představovala. Už nedostával herní prostor, v šesti utkáních zaznamenal dvě asistence.

„Potřebovali jsme doplnit náš kádr, proto jsme se domluvili se Zlínem na spolupráci se Zdeňkem Sedlákem, a to minimálně do konce ledna příštího roku. Věříme, že Zdeněk naváže na výborné výkony z uplynulé sezony, a že našemu týmu pomůže," přeje si jednatel Frýdku-Místku Jan Peterek.