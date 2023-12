ROZHOVOR/ Výkon ho nenechal chladným, po zápase to dal zlínským borcům pořádně najevo. „V kabině jsem bouchl, ať se proberou. Lidem se nedivím, že jsou naštvaní," říká bez okolků Zdeněk Sedlák starší po prohře s Porubou.

Nedělní zápas Zlína s Porubou. | Video: Deník/Radek Štohl

Znovu přišel pomoci spasit Berany. Znovu v roli asistenta trenéra se je snaží dostat k místům, na kterých by v Chance lize chtěli být. Na střídačce mu místo Miloše Říhy šéfuje Jan Srdínko. „Loni přišel Miloš, provedly se výměny, chvíli trvalo, než si to sedlo. Mužstvo se nastartovalo, nakonec jsme vyhráli celou soutěž. Pořád doufám, že ten duch zůstal, že se to nakopne a posune se to dál. Už se udělaly trenérské výměny, teď musí být ty hráčské," má jasno.

Věříte tedy, že v mužstvu pořád něco je?

Mužstvo jsme neskládali, ale sportovní manažer, takové jsme ho převzali. S Honzou (Srdínkem) jsme se ho snažili poznat, nějak jsme to vyhodnotili. Musíme udělat zásahy do mužstva, najít plus, které tam bude. Aby se nám sezona podařila zvrátit.

Budou nutné velké zásahy?

Musí to být takové, aby se to hlavně otočilo. Samozřejmě nemůžeme vyměnit půlku mužstva, ale samí vidíte, že už podruhé jsme doma nedali gól. Chybí nám střelci, nevěříme si v zakončení. Všichni se bojí vystřelit. Nemáme lehkost, vytváříme těžké chyby v obraně, dáváme si složité přihrávky. K mužstvu nechci být kritický, na nikoho nechci házet vinu. Všichni musíme začít u sebe.

Před sezonou byl právě do Poruby vyměněny Petr Mrázek. Schází vám typově takový hráč?

Rovněž kluci, kteří přišli, umí dávat góly. Měli by je střílet i dál. Jestli je to tady prokleté? Doufám, že ne. (úsměv) Sami jsme se o tom bavili, že všude v okolí dávají góly. Když se podíváme na naše střelecké účty, tak nejlepšího hráče máme až v elitní třicítce. Trh je bohužel přebraný, je to těžké.

Ve Francii skončil Antonín Honejsek. Je pravděpodobný jeho návrat?

Těžko říct, nerad bych hodnotil hráče, kteří přichází v úvahu, nebo ne. Především by měli začít hrát naši hráči, dali jsme jím prostor, abychom je poznali blíž mentálně i fyzicky. Podle toho budeme zasahovat do mužstva.

Hodně se řeší přínos Finů. Téměř všichni se po výborném nástupu vytratili.

Když se mužstvu nedaří, tak samozřejmě do toho sklouznete. Jako cizinec však musíte být víc dominantní, musíte být vidět.

Na začátku sezony odešli na hostování váš syn Zdeněk Sedlák mladší a Roman Vlach. Co jejich budoucnost?

Budou se vracet, sami ještě nevíme kdy, musíme si to vyhodnotit. Z hostování mají každopádně přijít zpět.

Hlavním problémem se zdá být produktivita. Co vás dál trápí?

Je to herní pohoda. Kluci přišli s tím, že chtějí postoupit, možná mají blok, že musí vyhrát každý zápas. Začneme dobře, máme dvě kvalitní střídání, pak se pět vytratí a chytáme se až následně. Teď jsme ve třetí třetině chtěli hrát nátlakově, power play a poslední třetinu jsme na trestné. Jsou to maličkosti, které nás stojí zápasy.

A co kondice? Na webových stránkách klubu o ní mluvil GM Jan Pravda.

Vždy se to samozřejmě svede na kondici, předchozího trenéra, což bych nerad. Sami si ale udělejte závěr – když nestíháme bruslit se stejnými soupeři, tak někde je problém, třeba i v hlavě. Kluci každopádně nejezdí, všude jsme pozdě. Chci mít čistý stůl s tím, co máme. Rádi bychom to posunuli dál.

Na začátku druhé poloviny základní části jste sedmí. Je hlavním cílem TOP 6 a přímá účast v play-off?

Chci hrát co nejvýš, hlavně vyhrávat! Tak jsem to měl i loni. Stejně to má chtít i mužstvo, nedívat se na to, kolikátí jsme v tabulce. Každý zápas musí hrát naplno a jít nahoru.

Po zápasech se Sokolovem a Znojmem vás čeká reprezentační pauza. Cílíte na ni hodně?

Hlavně hráči by si sami měli v hlavách uvědomit, že hrají za své jméno, za Zlín. Sami by něco měli chtít udělat. Nemůžeme je pořád tlačit, plácat po zádech a přemlouvat. Dobře si to uvědomují, nic na ně nechci házet, mají ale vytvořené famózní podmínky. Jsme jedno mužstvo, musíme to zvládnout! Všichni jsme na jedné lodi.