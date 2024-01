Asistent trenéra zlínských Beranů hodnotí neúspěšné střetnutí s Litoměřicemi. Zlínští borci vedli 3:1, nakonec před domácími diváky získali jen bod za prohru 3:4 po samostatných nájezdech.

Pondělní utkání Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

„Soupeře jsme pustili do zápasu. V 10. minutě třetí třetiny měl střelu, zlomilo se to, vedli jsme 3:2. Byl to vyhraný zápas, nezvládli jsme to. Musíme začít pracovat,“ ohlédl se krátce, leč výstižně za duelem asistent trenéra Zlína Zdeněk Sedlák starší.

Rozehráli to výborně, po hrubce hostujícího gólmana se už po 42 vteřinách dostali do vedení. Náskok navýšili v první třetině z přesilovky, sami v oslabení inkasovali, do šaten šli za stavu 2:1.

Když těsně po polovině utkání po přesné přihrávce Langa před brankoviště ideálně nastavil hokejku kapitán Köhler, o třech bodech domácích v té době pochyboval jen málokdo.

Domácí v další části zápasu nevyužili příležitostti, v polovině třetího dějství obdrželi nečekaný gól na 3:2.

„O výsledek jsme se nebáli, měli jsme šance, zakončení, góly jsme bohužel nedali. Střílíme je hodně těžko,“ posteskl si Sedlák.

Litoměřice to riskly, tři minuty před koncem vyzkoušly power-play. Svého protivníka mačkaly, dvakrát se výtečně blýskl Huf. Ani ten vyrovnání nezabránil, hosté skórovali v čase 58:19.

„Měli tam střelu, odražený puk, dostali jsme z toho na 3:3,“ mrzelo asistenta trenéra domácího týmu.

Prodloužení bylo atraktivní, opticky lepším dojmem působili hosté, kteří neskórovali. Na domácí straně například neuspěl Werbik.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

„Bylo to nahoru dolů, soupeř měl šance, my také,“ ohlédl se za prodloužením.

Berani tak potřetí z posledních pěti duelů šli do nájezdů, po výhrách nad Kolínem a Vsetínem mohli být povzbuzeni. Leč jim to nevyšlo, prosadil se pouze zkušený obránce Čáp.

Třetí vítězství za sebou tak nepřidali.

„Je to ztracený zápas, měli jsme ho pevně v rukách. Musíme jí dál,“ uzavřel Zdeněk Sedlák starší.

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Beranům od konce listopadu chybí útočník Stanislav Sadovikov. Podle slov zlínského kouče by už brzy mohl naskočit do zápasového kolotoče.

„Před deseti dny začal naplno trénovat. Pomalu se bude dávat do sestavy. Teď jsme vyhrávali, tak jsme do toho nesahali."