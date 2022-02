Že mě fanoušci nevyvolávali? To mi líto nebylo, usmívá se Sedláček

Berany ve druhé třetině poslal do vedení, Zimním stadionem Luďka Čajky se však ozývalo jméno Valentin Claireaux. Střelu Daniela Gazdy od modré čáry však tečoval Pavel Sedláček, jenž zapsal druhou letošní extraligovou trefu. „Že mě fanoušci nevyvolávali? To mi líto nebylo. Věděl jsem, že jsem střelu tečoval, že to pak správně opraví,“ přibližoval Sedláček krátce po konci zápasu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Útočník Beranů Pavel Sedláček. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Hokejisté Zlína do odpoledního 54. kola Tipsport extraligy proti Olomouci nevstoupili ideálně, poprvé inkasovali už po třiačtyřiceti vteřinách hry. Krejčí výborně předložil puk Klimkovi, útočník Mory zapsal první úspěšnou trefu nedělního odpoledne. „Začátek jsme měli špatný, hned nám ujeli dva na jednoho,“ mrzela Pavla Sedláčka brzká branka zápasu. Vyrovnání přišlo až ve druhém dějství, prosadil se Claireaux. Po gólu Sedláčka na 3:1 mohl zvýšit Němec, zkušený obránce však razantní střelou neuspěl. Hosté poté na konci třetiny vyrovnali na 2:2. Autorem byl znovu Klimek. „Po první inkasované brance jsme hru vyrovnali, možná i byli lepší. Byl to fyzicky náročný zápas, jsou silní, hodně houževnatí. Stálo nás to dost sil.“ Berani v derby vybojovali dva body! Stáhli manko na Kladno Utkání nakonec rozhodly až samostatné nájezdy, jediným úspěšným exekutorem se stal Lotyš Zabusovs. „Věřil jsem, že urveme tři body, bohužel se to nepodařilo, tak to člověka mrzí. Pořád je to ale vítězství,“ snaží se Sedláček na celou situaci dívat optimisticky. Na derby proti Moře mohla přijít už více než tisícovka diváků, konkrétně dva dva tisíce sedm set. „Výhra nás těší hlavně díky nim. Po celý zápas byli neskuteční, vytvořili úžasnou atmosféru. Jsme rádi za jakékoliv vítězství, které jim můžeme nabídnout.“ Hokejisté Zlína dnes uspěli v pátém domácím zápase v řadě, což se jim naposledy podařilo v sezoně 2018/2019. Ze zbývajících šesti střetnutích probíhajícího ročníku Tipsport extraligy navíc čtyři zápasy odehrají právě na Zimním stadionu Luďka Čajky. „Mohlo to přijít dřív. Teď můžeme být rádi, že tuto sérii máme právě před vlastními fanoušky. Snad tady ve zbytku sezony uděláme co nejvíce bodů,“ věří útočník Beranů. OBRAZEM: Demolice! Baťov nadělil nebohému soupeři 10 branek Výhrou nad Morou stáhli ševci manko na předposlední Kladno na dvanáct bodů. Rytíři však mají zápas k dobru. „Pořád věřím, že vyhrajeme co nejvíce zápasů, stát se může cokoliv. Nejprve se musíme dívat na nejbližší zápasy a snažit se je vyhrát,“ má jasno Pavel Sedláček. Berani v úterý mají extraligové volno, do boje se znovu vrhnou v pátek proti Třinci.