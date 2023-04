Mexická vlna, pak i Vysoký Jalovec – na zlínském zimáku to ve středu pořádně žilo! Domácí fanoušci měli důvod, jejich oblíbenci přehráli Vsetín 4:1. Ani v pátém domácím zápase letošního play-off tak před vlastním obecenstvem neokusili hořkost porážky. „Ženou nás výborní fanoušci, o zdejší atmosféru se můžeme opřít,“ pochvaluje si asistent trenéra ševců Oldřich Horák.

Děkovačka hokejistů Zlína po třetím finále | Video: Martin Břenek

„Nezáleží však na tom, zda hrajeme se Vsetínem, Třebíčí nebo Porubou. Chceme vyhrát každý zápas,“ zdůrazňuje jeden z důležitých členů zlínské střídačky.

„Takto to moc nevnímáme,“ odmítl se zabývat domácí statistikou soupeře asistent trenéra Vsetína Radim Kucharczyk. „Spíše jsme vytvořili moc chyb,“ posteskl si bývalý útočník.

OBRAZEM: Berani podruhé v řadě vyzráli na Vsetín. Ve finále se ujali vedení

Ač první třetina herně přinesla vyrovnaný hokej, tak do mnohem větších příležitostí se dostávali hosté.

Na Hufovi si vylámal zuby Berger, situaci dva na jednoho špatně vyřešil Rob. 27letý útočník místo nahrávky volil individuální akci, která však skončila na pozorném brankáři domácích. Na druhý gól v play-off tak stále ještě čeká. „Nejde jen o první pětku, ale celkovou týmovost. Nebyli jsme to my,“ trápilo vsetínského Kucharczyka.

Valachy ke konci úvodního dějství do vedení neposlal ani Hořanský. „Dostali jsme se do tří šancí, měli jsme tam i další náznaky. Už je to ale jen kdyby,“ mrzí hostujícího trenéra Radima Kucharczyka.

Góly poprvé v této sérii začaly padat až ve druhé třetině, za domácí se prosadili Sedláček a také Zbořil. „Po druhém vstřeleném gólu jsme zápas měli docela pod kontrolou,“ radoval se naopak domácí kouč Horák.

Třetí dějství odstartoval trefou na 3:0 Sedlák. Při hře ve čtyřech ještě snížil Jenáček, Berany o vítězství ujistil Sadovikov trefou do prázdné branky. Pro ukrajinského útočníka to byla vůbec první branka v A-týmu Zlína.

„Kluci odehráli třetí třetinu výborně, Vsetín kromě branky nepustili do vyložených šancí,“ těšilo Horáka.

O průběhu finálové série výrazně může napovědět už zítřejší čtvrtý zápas. Na Zimním stadionu Luďka Čajky se začíná v 17.30 hodin.

VIDEA ZE STŘEDEČNÍHO FINÁLE

Zdroj: Martin Břenek

Zdroj: Martin Břenek

Zdroj: Martin Břenek

Zdroj: Martin Břenek

Zdroj: Deník/Radek Štohl

Zdroj: Deník/Radek Štohl