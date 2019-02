„Chodím na hokej ve Zlíně roky. Myslím, že zlínští Berani si zaslouží lepší zázemí a modernější prostory. Chodím tam rád, ale zimák už je zkrátka zastaralý,“ svěřil se dlouholetý fanoušek zlínského hokeje František Nový.

Na zimáku malují led. | Foto: D. Daniel Ostrčilík a HC Berani Zlín

Zimní stadion ve Zlíně byl postaven v roce 1957. O pět let později byl zastřešen. Od té doby však neprošel zásadní rekonstrukcí ani výraznější modernizací. A tak už dnes nevyhovuje požadavkům extraligy ani požadavkům na multifunkční halu.

Zlínští zastupitelé proto na konci loňského roku schválili záměr na rekonstrukci zimního stadionu a jeho převod na město.

KDY BUDE HOTOVO? ZA ČTYŘI ROKY

S půlmiliardovou investiční akcí by se mělo začít v roce 2021 a měla by být hotova o dva roky později. Jejími zadavateli mají být město Zlín společně se spolkem HC Berani Zlín, který zlínský zimák vlastní. Role investora se má ujmout město Zlín.

MOŽNÁ NA ÚVĚR

Ministerstvo financí již dříve, v roce 2015, vlastníkům zimního stadionu neschválilo požadovanou dotaci 350 milionů korun. Toho se ale nové zastupitelstvo nebojí.

„V případě, že nastane nejhorší varianta, že nezískáme dotaci, ať už ze státních prostředků, či například z kraje, bude město financovat rekonstrukci pomocí úvěru,“ seznámil s další možností primátor města Zlín Jiří Korec.

Podle vedení radnice je pravděpodobné, že se stadion na město převede až po dokončení prací. Druhou možností je, že město nejdřív převezme stadion a opravovat bude až svůj majetek.

„Aktuálně je otázkou na pracovní skupinu (k tomuto účelu nově vzniklá pracovní skupina, pozn. red.), zda stadion bude převeden před rekonstrukcí, nebo až po ní,“ uvedl Jiří Korec. To, jakou formou a jakým způsobem má být rekonstrukce provedena a s ní související kroky budou zainteresované strany projednávat v polovině ledna.

„Pracovní skupina bude řešit například varianty termínu převodu zimního stadionu, budoucí provozní model a aby město mělo rozhodující slovo při nakládání s extraligovou licencí,“ vysvětlil zlínský primátor.

I opoziční zastupitelé uznávají, že oprava zlínského zimního stadionu je potřebná, přesto mají výhrady k počátečním krokům.

„V zásadě rekonstrukci podporujeme. Investice takového rozsahu ale vyžaduje dobré zpracování jak projektu vlastního stadionu, tak i okolní infrastruktury. Dnešní stav je například těžko únosný pro obyvatele Letné,“ komentoval rozhodnutí zastupitelstva například Čestmír Vančura.

„Chceme a víme, že je potřeba řešit i širší souvislosti neboli vliv jak stavby, tak budoucího užívání na sousední lokality, jako je například Letná, a jiné otázky,“ reagoval zlínský primátor Jiří Korec.

„Jsem rád, že rekonstrukce zimního stadionu patří mezi prioritní akce statutárního města Zlín. Je více než potřebná,“ uvedl generální manažer a jednatel PSG Berani Zlín Martin Hosták.

Co se týká prací při rekonstrukci stadionu, ty by podle něj měly probíhat vždy po ukončení hokejové sezony. „Proto, aby zlínští Berani nemuseli hostovat na cizím ledě,“ doplnil Hosták s tím, že co se týká letní přípravy jak A týmu, tak mládeže, mají pro tento účel jiné alternativní možnosti, než jsou jen prostory stadionu.