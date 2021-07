Kromě této dvojice na svoji šanci mezi náhradníky čekají další mladí hokejisté Zlína. Kromě obránce Žižky by se v případě absence některého z povolaných v U17 mohl objevit forvard Lukáš Heš.

Berani v kategoriích U18 až U20 momentálně nemají žádného přímého zástupce, do začátku srazu se to ale může změnit. Ve "dvacítce" se mezi náhradníky dostal bek Tadeáš Talafa, o kategorii níže duo útočníků Šimon Frömel, Lukáš Chludil.

Mužstvo do 18 let před sebou má přípravný turnaj v Davosu na Hlinka Gretzky Cup. Do Švýcarska na povolání ještě vyčkává útočník Michal Tomeček, naopak v ní nechybí zlínských odchovanec působící ve finské Tappaře Adam Jecho.

Červencové srazy hokejových mládežnických reprezentací

U17: Rokycany, od 23. července (Tomáš Žižka). Vyčkává Lukáš Heš:

U18: Davos (Švýcarsko), od 17. července. Vyčkává: Michal Tomeček

U19: Rokycany, od 26. července. Vyčkává: Šimon Frömel, Lukáš Chludil

U20: Vierumäki (Finsko), od 14. července: Vyčkává: Tadeáš Talafa

Kemp brankářů: Rokycany, od 12. července (Tomáš Málek)