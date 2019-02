„To ne, to je něco jiného,“ rozesmál se při srovnání s legendární osmašedesátkou Žižka, který v aktuální sezoně odehrál 41 zápasů s bilancí 3 gólů a 7 asistencí.

S malíčkem byste stejně jako Jágr hrál?

Malíček by možná šel, ale dost záleží, kde je prst zlomený. Já to mám pod prstem, pod tím kloubem. Proto to není možné dát do dlahy a uzpůsobit to v rukavici. Není to jak zpevnit.

Klub zveřejnil dobu léčení na měsíc. Co vám říkali doktoři?

V pondělí budu mít kontrolní rentgen a budu mluvit s doktory, co s tím. Ale oprav᠆du to vypadá na měsíc kvůli sádře. Možná to může být i delší kvůli rozcvičení. Bohužel doba trvání bude zřejmě dlouhá. Uvidíme, jestli ještě vůbec naskočím do sezony.

To vás musí před blížícím se vrcholem sezony štvát, co?

Stalo se to v nejhorší možné době. Bojujeme o předkolo play-off. Jestli se to povede, bude o to horší, že není vůbec jasné, kdy budu moct naskočit. Je to „pešek“, nikdy jsem takový neměl. Doufám, že jsem si ho vybral, byť je to na konci kariéry. Takže to už je skoro jedno. (pousměje se)

Kdepak, přece ještě nekončíte. Podepsal jste kontrakt na další sezonu, klub s vámi počítá.

To je pravda. Ale stalo se mi to, byť na konci kariéry, což je jediné pozitivum. Štve mě to, protože je to vzhledem k době léčení nejnevhodnější okamžik.

Zranění jste si přivodil při snaze zblokovat střelu?

Ano. V oslabení obránce střílel od modré čáry a vypadalo to, že bude střílet tahem, ale nakonec se napřáhl a už nešlo uhnout. Kaša přese mě neviděl, proto jsem do toho musel dát ruku. Během zápasu jsem nic necítil, myslel jsem, že je to naražené. Ale ráno jsem šel na kontrolní rentgen a zjistili, že mám přeražený prsteníček pod kloubem. Nedá se s tím nic dělat. Být to malíček, dalo by se to zafixovat nějakou dlahou a dalo by se s tím hrát. Ale je to hodně dole, proto to nejde.

Zvažoval jste, že byste s tím i hrál?

Určitě, vždycky se přemýšlí, jak to obejít. Zkoušíme různé mimomedicínské způsoby. Je to pokus, protože každý chce pro to udělat maximum. Ale moc to nevypadá. V pondělí budu moudřejší, pokud jde o dobu léčení a dozvím se, zda je zlomenina na dobrém místě, abych nemusel na operaci.

Když budu optimistou, aspoň máte čas na rodinu, ne?

To je teď jediná výhoda. K čemu jsem se doteď nedostal, teď doháním. Stejně tu budu každý den, protože synové jsou na zimáku.