„Je to škoda, nepodali jsme špatný výkon. Byli jsme rovnocenným soupeřem Třince, který hrál velmi dobře. Momentálně je nejlepším týmem, co tu hrál,“ vzkázal už bez emocí Žižka, který našel zlomový moment na konci druhé třetiny.

„Zápas se lámal, když jsme nedali šance tři na jedno, pak i Okál nedal svou příležitost. Právě tam jsme mohli zápas zlomit na naši stranu. Bohužel jsme pak dostali góly, a i když jsme bojovali, bohužel se to nepovedlo,“ zalitoval vůdce Zlína.

Hattrickem se blýskl třinecký Wojciech Wolski, nedávná posila Ocelářů z KHL, jenž má bohaté zkušenosti i ze zámořské NHL. Ve dvou zápasech v dresu Třince si připsal celkem čtyři góly a dvě asistence.

„Bohužel, v Třinci jsou jiné možnosti. Oni si můžou koupit kohokoliv a kdykoliv. Je spíš smutné, že i my, ani ne se čtvrtinovým rozpočtem, jsme schopni jim konkurovat a hrát dobrý hokej. O to je to cennější,“ vážil si Žižka výkonu týmu proti ambicióznímu soupeři a úřadujícímu šampionovi.

Ačkoliv Berani si včera neměli příliš co vyčítat, zápas si ještě s chladnou hlavou prohlédnou na videu a chyby rozeberou.

„Jsme mančaft, musíme si to říct. Takové zápasy jsou. Bohužel jsme to nezvládli. Je to škoda, protože utkání bylo hratelné,“ věděl Žižka.

„Je to do budoucna lekce, kterou jsme dostali. Třinec toho využil. Mančafty jako oni, Liberec a třeba Sparta tohoto využijí. Možná celky ze spodku tabulky nikoliv, ale nahoře tohoto využijí. A my zápas nezvládneme a zaplatíme za to,“ zalitoval Žižka.

Z hlediště to vypadalo, že za stavu 2:4 se utkání už dohrávalo. Jenže to Žižka odmítal.

„To si nemyslím. Ještě jsme zatlačili, byla tam přesilovka. Odvolali jsme gólmana, nějaká pološance tam byla, ale bohužel jsme ji nedali. V oslabeních jsme nechali hodně sil,“ litoval Žižka šesti vyloučení.