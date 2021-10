Jak jste ze svého pohledu viděl porážku 1:5?

Do zápasu jsme vstoupili dobře, což jsme také potvrdili střelecky – vedli jsme 1:0. Měli jsme šance na odskočení. Je však velká škoda, že jsme nějakou z příležitostí nevyužili a nedali na 2:0. Pardubice bohužel z přesilovky srovnaly.

První třetina z naší strany ještě byla celkem vydařená. Velkým problémem jsou teď druhé třetiny – zbytečně ztrácíme puky, špatnými střídáními navíc nabízíme soupeři šance, kterými nás v této chvíli potrestá. Jakýkoliv gól nás sráží do kolen. Pardubice si to nakonec pohlídaly.

Za stavu 1:2 Ondřej Němec dostal čtyřminutový trest, Pardubice toho nakonec využily. Byl to definitivně klíčový moment zápasu?

Zlomový byl v podstatě každý gól, sráží nás každá trefa. Jsme v situaci, kdy branky nedáme, soupeř nás vytrestá. Je to o kvalitě i pohodě, kterou teď nemáme. Možná je potřeba to víc zjednodušit, nesmíme ani hrát ustrašeně. Musíme vybalancovat hru, aby nám přinesla body. Klidně ať i nyní hrajeme škaredý hokej, ale hlavně ať přivezeme body. Je potřeba s tím něco udělat.

Ve druhé třetině Pardubice odskočily na rozdíl dvou branek, navíc vás přestřílely 13:4…

Minulý zápas v Třinci to dokonce bylo 17:2. Druhé třetiny momentálně nezvládáme, zbytečně se dostáváme pod tlak, který později narůstá. Některé střídání jsou u nás dlouhé, soupeř si to navíc prostřídá. Ale to bylo už v Olomouci. Nevíme co s tím. Koncentrujeme se na to. Bohužel nám to ale nejde.

Dnes jste se dostali ke třem přesilovkám, ani v jedné z nich neuspěli…

Je to o pohodě hráčů, správném načasování a přihrávce. Nejsme schopni dát nahrávku z první, zrychlit hru v přesilovce. Trvá nám, než si to zpracujeme, zamícháme to. Pohoda na hokejkách není. Pak to tak vypadá. Nedokázali jsme si pomoci, dnes by to možná přišlo vhod. Soupeři to naopak lítá zprava zleva.

Za posledních pět zápasů jste vstřelili pouze šest branek. Máte to už v hlavách?

Střelci nejsou v pohodě. Dostáváme se do stádia, kdy situace řešíme špatně – přihráváme, když máme vystřelit, když máme vystřelit, tak odevzdáme puk. Dostává se nám to do hlav, je složité se z toho vymotat. Musíme na to jít tvrdou dřinou.

Trenéři odvádí velký kus práce, o zápase nám dávají hodně informací. Víme, jak máme a chceme hrát, bohužel ve druhých třetinách to nejsme schopni zrealizovat a zápasy ztrácíme.

Několikrát v zápase vás znovu podržel Libor Kašík…

Máme štěstí, že ho máme, jinak bychom dostávali o pět gólů více. Chytá fantasticky, drží nás ve hře. Bohužel toho nejsme schopni využít. Když takového gólmana máme, tým to musí vycítit a góly dávat. Kdyby nám takhle nechytal, tak skončíme na dvouciferném čísle. Pardubice měly tolik šancí a přečíslení, že to tak klidně mohlo dopadnout.