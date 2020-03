„Pro mě to bylo vysvobození, ale klukům jsem přál, aby se hrálo dál,“ přiznal v rozhovoru pro Deník Žižka, který se teprve včera vrátil z olomoucké nemocnice po operaci bicepsové šlachy.

Nyní bude s rukou v sádře na nucené dovolené. Během rehabilitace a případné zvažované celorepublikové karantény také učit vlastní děti. „Jsme doma, stejně jako děti .Proto se s nimi učíme a děláme úkoly, které zadají učitelé online a budeme fungovat jako škola. Je potřeba přemýšlet pozitivně a myslet na zdraví své i ostatních,“ vzkázal Žižka, který navzdory zranění odehrál se zraněnou rukou oba zápasy předkola play-off.

„Doktor mě ubezpečil, že hrát můžu a stav se mi nezhorší. Dva zápasy jsem jakžtakž uhrál, ale hned po druhém duelu bez ohledu na současnou situaci jsem trenérům oznámil, že to byl můj poslední zápas sezony. Momentálně mě propustili domů, ani jsem si nemohl nic plánovat. Byl jsem v očekávání,“ vykládal po příjezdu domů z nemocnice Žižka.

Razantním opatřením a krizovým řešením z nouze, kvůli kterým se odpískala nejen play-off, ale téměř všechny sportovní soutěže, rozumí.

„Je to zklamání, ale bohužel se nedá nic dělat. Bez sportu je nyní celý svět. Není čeho litovat. Kdyby se někde hrálo a někde nikoliv, byl bych zklamaný víc. Bohužel, nyní jde všechno stranou. Důležité je zdraví lidí, našich rodin, aby se virus zničil, nebo aspoň potlačil. Jiná možnost nyní není,“ ví rodák ze Šternberku.

Zlínská kabina v čele se svým vůdcem na základě zpráv a informací očekávala všechny varianty.

„Bohužel prognózy, které se očekávaly, se rozjely naplno. Teď je otázka, kdy se to zastaví. Zahráli jsme si dva zápasy, ten poslední už bych ani nepočítal. Bez lidí to nebylo ono, i když jsme vyhráli. Pro obě strany nebyly pocity hodné zážitku play-off,“ cítil Žižka, že byť vítězný zápas před zavřenými dveřmi nebyl zážitek, který by si chtěl ještě zopakovat.

Ačkoliv hokejisté už tráví dovolenou, z cestování nebude nic.

„Situace se mění ze dne na den. Chystá se karanténa. Budeme doma jako všechny rodiny. Máme sice dovolenou, o to jasněji budeme plnit rozkazy. Nařízení budou pro všechny stejné,“ ví Žižka, který však nedokončenou sezonu bez korunovace mistra za zbytečnou nepovažuje.

„Naopak, byla to průlomová a fantastická sezona, zajímavá až do konce s nemenším rozestupem mezi prvním a posledním týmem. Jen se potvrdilo, že liga se vyrovnává. S přímým sestupem to bylo zajímavější. Neřekl bych, že byla zbytečná. Chybí jen nadstavba, že se nebojovalo o titul. Díky tomu chodilo spousta diváků, otevření soutěže nabralo na zajímavosti. Za mě bych ji proto určitě nezavíral,“ dotkl se Žižka i ožehavého tématu, které rezonovalo během sezony českým hokejovým prostředím.

„To by se nemuselo po divácké stránce vyplatit, kdyby v lednu bylo rozhodnuto,“ vzkázal šéfům českého hokeje.

Ačkoliv v říjnu oslavil své čtyřicáté narozeniny, v polovině února klub oznámil, že Žižka podepsal novou smlouvu a bude pokračovat v kariéře i v nadcházející sezoně.

„Minimálně pár týdnů budu v nějakém procesu rehabilitace a procvičování. Až mi sundají sádru, začne pro mě prakticky letní příprava. Budu se udržovat a připravovat bez ohledu na to, kdy nám letní příprava začne. Teď je důležité, aby se virus porazil,“ zmínil Žižka, že stále není jisté, kdy hokejisté zahájí letní dřinu.

Navíc pokud Žižka zahájí i příští extraligový ročník 2021/2022, překoná Rostislava Vlacha a stane se nejstarším zlínským hráčem v historii klubu.

„Nad tím vůbec nepřemýšlím a ani nechci. S vedením klubu si vždycky sedneme a reagujeme podle situace. Nic neřešíme tahle dopředu,“ dodal Žižka.